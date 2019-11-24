بافيتيمبي غوميز يتوج بجائزتي الهداف وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا

توج الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السعودي، بجائزتي هداف وأفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا بنسخة 2019.

وسجل غوميز هدف فريق الهلال الثاني بشباك أوراوا ريد دياموندز الياباني بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة النهائية.

ورفع الأسد الفرنسي غوميز رصيده إلى 11 هدفًا، متفوقًا على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف.

كما نال غوميز جائزة أفضل لاعب بالبطولة بعدما ساهم بقوة في فوز الزعيم باللقب.

فيما نال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، نجم فريق الهلال، جائزة رجل المباراة.

الأفضل في آسيا يهنئكم جماهير @Alhilal_FC من خلال حسابنا الرسمي ???????? pic.twitter.com/N2pvnZn3wM — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 24, 2019

وقدم جيوفينكو مباراة مميزة أمام أوراوا الياباني، بتحركاته المميزة في المنطقة الهجومية وتمريراته المتقنة التي جاء منها هدف الهلال الأول عبر سالم الدوسري.

ونال جيوفينكو جائزة رجل مباراة الهلال ومستضيفه أوراوا الياباني، من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظير ما قدمه في تلك المواجهة.

وأحرز الهلال لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه على أوراوا رد دياموندز الياباني وانتصر 2-صفر خارج أرضه، اليوم الأحد.

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة 74 وأضاف الهداف بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتفوق الهلال 3-صفر في مجموع المباراتين بعدما انتصر ذهابًا بهدف نظيف في الرياض في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017، كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

ونجح الدوسري على وجه التحديد في تعويض ما حدث منذ عامين عندما تلقى بطاقة حمراء في لقاء انتهى بفوز أوراوا 1 – صفر.