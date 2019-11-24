مباراة أوراوا والهلال.. لاعبو ”الزعيم“ يضيعون أهدافًا محققة بغرابة (فيديو)

وجه جمهور نادي الهلال السعودي انتقادات لنجم الفريق علي البليهي، بسبب أدائه في إحدى الكرات الخطيرة أمام أوراوا الياباني، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الأحد، في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ولاحت كرة خطيرة للبليهي في مواجهة مرمى الفريق الياباني في وضع جيد، ولكن البليهي أبعدها بغرابة برأسه بدلًا من أن يحولها للمرمى.

وقال مغرد يدعى مشعل: ”البليهي يدافع هنا وهناك“.

وفي الدقيقة الـ 50 أضاع غوميز -أيضًا- هدفًا محققًا للفريق الأزرق، بعد أن تهادت أمامه الكرة، ولكنه فضل أن يلعبها بطريقة مقصية لكن خرجت ضعيفة تمامًا وأبعدها الدفاع الياباني.

#اوراوا_الهلال

فرصة خطييييييييييييرة للهلال د 50 HD حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/lSXVTwyQ3u — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_LIVEHD3) November 24, 2019

ويأمل عشاق الهلال والكرة العربية تأهل الممثل العربي الثالث إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد السد بطل الدوري القطري والترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

درس 2017 وسيناريوهات التأهل

فاز الهلال في لقاء الذهاب بهدف نظيف في السعودية ويحتاج الفريق السعودي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف ما عدا نتيجة 1-0 التي تؤدي للتعادل.

ويتطلع الهلال لتحقيق ثالث ألقابه في دوري أبطال آسيا ومعادلة رقم بوهانج الكوري الجنوبي الأكثر تتويجًا بالبطولة، وفاز الفريق السعودي باللقب عامي 1992 و2000 ويتطلع للتتويج بعد غياب دام 19 عامًا.. وحصد الفريق الياباني اللقب -أيضًا- مرتين عامي 2007 و2017 ويتطلع أيضًا لمعادلة رقم بطل كوريا.

ويخشى الهلال سيناريو نهائي دوري الأبطال عام 2017 أمام أوراوا الياباني بعدما تعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما بالسعودية ثم خسر في اليابان بهدف نظيف.

مشوار الفريقين

قطع الهلال مشوارًا طويلًا دام 13 مباراة في البطولة، حقق خلالها الفوز في 8 لقاءات وتلقى 3 هزائم وتعادل في مرتين.. وسجل الفريق السعودي 24 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.. ويعتلي صدارة هدافي الفريق بدوري الأبطال النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز برصيد 10 أهداف هداف البطولة حتى الآن.

وتخطى الهلال في مشواره المجموعة الثالثة بصدارة على حساب الدحيل القطري والعين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني، ثم تخطى عقبة الأهلي والنصر السعوديين والسد القطري.

وتأهل أوراوا بعد وصافة المجموعة السابعة خلف جيونبوك الكوري الجنوبي وصعد على حساب بكين جوان الصيني ويوريرام يونايتد التايلاندي، وتخطي أولسان الكوري الجنوبي وشنغهاي وجوانغزو إيفرغراند الصينيين.

وخاض الفريق الياباني 13 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر 4 مرات، وسجل أوراوا 19 هدفًا واستقبل 10 أهداف ويبقى هداف الفريق المخضرم شينزو كوروكي برصيد 8 أهداف.