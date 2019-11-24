عصام الشوالي يكسر قلمه بسبب ياسر الشهراني (فيديو)

كسر المعلق التونسي بقناة بي إن سبورتس عصام الشوالي قلمه في أثناء التعليق على مباراة الهلال وأوراوا ريدز بإياب نهائي دوري أبطال آسيا بسبب فرصة خطيرة أهدرها ياسر الشهراني أمام المرمى مباشرة.

وتسابق لاعبو الهلال في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى خاصة علي البليهي والشهراني وغوميز.

ونجح سالم الدوسري في وضع الهلال في المقدمة بهدف من جملة فنية مميزة.

وحقق الهلال الفوز ذهابًا في الرياض بهدف دون رد.