مباراة الهلال ضد أوراوا.. جماهير ”القوة الزرقاء“ تبدأ بدخول ملعب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تداول جمهور نادي الهلال السعودي، فيديوهات لعملية دخول الجماهير المعروفة باسم ”القوة الزرقاء“، وهي تتخذ مقاعدها داخل ملعب ”سايتاما 2000“ الذي يتسع لحضور 62 ألف مشجع، قبل مواجهة أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد.

بإذن الله تتكرر هالفرحه وانتم طالعين من الملعب

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وبدأت الجماهير مبكرًا في ترديد الأهازيج المحفزة خلال تواجدهم في الحافلات التي أقلتهم للملعب، وبعد وصولهم للملعب، قبل تسلم تذاكرهم من البوابات المخصصة لهم والدخول للمدرجات، وسط أجواء حماسية ورائعة.

وفاز الهلال بهدف نظيف في لقاء الذهاب بالسعودية، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب.

وردد مشجعو فريق الهلال خلال ذهابهم لملعب سايتاما، (العب يا الهلال.. جمهورك وراك)، مؤكدين دعمهم ومساندتهم القوية للفريق من أجل حصد اللقب الآسيوي اليوم الأحد.

مباشر | ملعب سايتاما ???? https://t.co/f4pOC6vSvO — اخبار الهلال (@hilalstuff) November 24, 2019

وأدى جمهور الهلال صلاتي الظهر والعصر بتوقيت اليابان أمام ملعب سايتاما.

ويدخل الهلال مباراة أوراوا، وعينه على تحقيق النتيجة المنتظرة والاستفادة من فوزه ذهابًا بهدف نظيف، والثأر لخسارته بنهائي نسخة 2017، والتتويج باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

كما رصد فيديو آخر وصول حافلة نادي أوراوا ريدز لملعب اللقاء، وسط حضور ومحاصرة كبيرة من جماهير الفريق وتشجيعهم وتحفيزهم قبل بداية المواجهة المرتقبة.

وصول حافلة نادي أوراوا ريدز لملعب اللقاء، وسط حضور ومحاصره كبيره من جماهير الفريق وتشجيعهم وتحفيزهم قبل بداية اللقاء .. pic.twitter.com/fWSbCOYqK3 — نواف الآسيوي ???????? . (@football_l5) November 24, 2019

جانب من دخول الجماهير الهلالية لمدرجات ستاد سايتاما pic.twitter.com/2TlWShqFbg — سعد السبيعي (@saad_n_alsubaie) November 24, 2019

توزيع التذاكر المخصصة لجمهور #الهلال متواصل امام البوابة المخصصة لهم. pic.twitter.com/ZLjqGGQQ1g — معتز الدعيج (@Motaz_alduaij) November 24, 2019

وكان الهلال قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي. وفي الأدوار الإقصائية فاز الهلال في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري بواقع 6-5 في مجموع المباراتين.

في المقابل حصل أوراوا ريدز على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، مقابل 7 نقاط لبكين الصيني و4 لبوريرام يونايتد التايلاندي، ثم في الأدوار الإقصائية فاز في دور الـ16 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 4-2 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على شنغهاي اس آي بي جي الصيني بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين، وتغلب في قبل النهائي على غوانغزهو إيفرغراند بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.