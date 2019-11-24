كل ما تريد معرفته عن مباراة نادي الهلال ضد أوراوا الياباني اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى اليابان لمتابعة اللقاء المرتقب بين الهلال السعودي ومضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل عشاق الهلال والكرة العربية تأهل الممثل العربي الثالث إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد السد بطل الدوري القطري والترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي ملامح مواجهة الهلال السعودي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني ضد الهلال السعودي على ملعب ”سايتاما 2000“ الذي يتسع لحضور 62 ألف مشجع في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساءً بتوقيت اليابان.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي والكأس 3 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الاتحاد الآسيوي عبر موقع ”يوتيوب“، بصوت فهد العتيبي.

درس 2017 وسيناريوهات التأهل

فاز الهلال في لقاء الذهاب بهدف نظيف في السعودية ويحتاج الفريق السعودي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف ما عدا نتيجة 1-0 التي تؤدي للتعادل.

ويتطلع الهلال لتحقيق ثالث ألقابه في دوري أبطال آسيا ومعادلة رقم بوهانج الكوري الجنوبي الأكثر تتويجًا بالبطولة، وفاز الفريق السعودي باللقب عامي 1992 و2000 ويتطلع للتتويج بعد غياب دام 19 عامًا.. وحصد الفريق الياباني اللقب أيضًا مرتين عامي 2007 و2017 ويتطلع أيضًا لمعادلة رقم بطل كوريا.

ويخشى الهلال سيناريو نهائي دوري الأبطال عام 2017 أمام أوراوا الياباني بعدما تعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما بالسعودية ثم خسر في اليابان بهدف نظيف.

مشوار الفريقين

قطع الهلال مشوارًا طويلًا دام 13 مباراة في البطولة، حقق خلالها الفوز في 8 لقاءات وتلقى 3 هزائم وتعادل في مرتين.. وسجل الفريق السعودي 24 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.. ويعتلي صدارة هدافي الفريق بدوري الأبطال النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز برصيد 10 أهداف هداف البطولة حتى الآن.

وتخطى الهلال في مشواره المجموعة الثالثة بصدارة على حساب الدحيل القطري والعين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني، ثم تخطى عقبة الأهلي والنصر السعوديين والسد القطري.

وتأهل أوراوا بعد وصافة المجموعة السابعة خلف جيونبوك الكوري الجنوبي وصعد على حساب بكين جوان الصيني ويوريرام يونايتد التايلاندي، وتخطي أولسان الكوري الجنوبي وشنغهاي وجوانغزو إيفرغراند الصينيين.

وخاض الفريق الياباني 13 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر 4 مرات، وسجل أوراوا 19 هدفًا واستقبل 10 أهداف ويبقى هداف الفريق المخضرم شينزو كوروكي برصيد 8 أهداف.

أسلحة الهلال والقوة الضاربة

يحشد فريق الهلال السعودي أسلحته والقوة الضاربة من أجل اقتناص اللقب القاري الغائب عن أحضان الفرق العربية منذ عام 2011 كما أن الظروف تبدو متاحة فالهلال فاز ذهابًا في السعودية بهدف دون رد بجانب أن الفريق السعودي لا يضم بين صفوفه أي غيابات.

وتحدث لوشيسكو قبل اللقاء قائلًا: ”نخوض مباراة يترقبها الجميع من أجل تحقيق الفوز على حساب بطل اليابان والتتويج باللقب القاري.. قدمنا أداءً جيدًا في لقاء الذهاب وحققنا الفوز ولدينا رغبة في حصد الفوز باللقب“.

وأضاف: ”ندخل اللقاء بمسؤولية عالية ورغبة في تحقيق البطولة، أعتقد أن أرضية الملعب رائعة وسقوط الأمطار لن يؤثر على فريقي“.

ومن المرجح أن يعتمد الهلال على تشكيلته الثابتة التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانغ هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط سلمان الفرج وبجواره عبد الله عطيف أو محمد كنو وقد يدفع لوشيسكو بالثلاثي وتحويل طريقة اللعب إلى 4-3-3 بينما يقود خط الهجوم الفرنسي بافتيمبي غوميز وبجواره البيروفي أندريه كاريلو والإيطالي سباستيان جيوفينكو.. وفي حالة اللعب بطريقة 4-2-3-1 يلعب سالم الدوسري كجناح أيسر.

جماهير #الهلال بدأت بالتوافد لـ ملعب سايتاما قبل بداية المباراة بساعتين ونصف.#الهلال_اوروا pic.twitter.com/KrwL8gQdqX — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) November 24, 2019

وقال أشرف قاسم، مدافع الهلال السعودي والزمالك المصري الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن الهلال عليه الحذر الشديد من السرعات وغلق الأطراف بشكل جيد أمام انطلاقات الفريق الياباني.

وأضاف: ”بطل اليابان يلعب بطريقة 3 مدافعين ويعتمد على السرعات في الأطراف والعرضيات للمهاجم كوروكي أو الاختراق من العمق عن طريق الموهبة الفردية للبرازيلي إيورتون“.

وأشار إلى أن قوة الهلال تتمثل في الأداء الجماعي والمواهب الفردية المميزة بوجود غوميز وجيوفينكو والدوسري وكاريلو وهو رباعي ممتاز فرديًّا وجماعيًّا.

أفكار بطل اليابان

يراهن أوراوا الياباني بقيادة مدربه تسويوشي أوتسوكي على دعم جماهيره الكبير بجانب القدرات الجماعية في تشكيلته لتعويض الهزيمة في لقاء الذهاب بهدف نظيف والفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب.

ويلعب الفريق الياباني بطريقة 3-4-3 ، ويعتمد أوراوا على تشكيلة تضم حارس المرمى هاروكي فوكوشيما وأمامه ثلاثي الدفاع دايسوكي سوزوكي محور بناء الهجمات وتاكويا أيوانامي وتومواكي ماكينو.

ويعتمد أوتسوكي في خطته على مجهود لاعب الارتكاز تاكويا أوكي وبجواره صانع الألعاب البرازيلي أويرتون دا سيلفا مع انطلاقات الظهير الأيمن دايكي هاشيوكا والظهير الأيسر تاكاهيرو سكيني.

ويلعب الفريق الياباني في الهجوم بالقناص شينزو كوروكي والجناح كازوكي ناجاساوا والمهاجم فابريسيو.