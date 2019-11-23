التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

تترقب جماهير الكرة السعودية بمختلف انتماءاتها مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني، غدًا الأحد.

وتقام المباراة الساعة 13:00 بتوقيت الرياض، علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف في الرياض.

ولا يعاني الهلال من غيابات مؤثرة في الفريق في مباراة الغد، إذ من المنتظر أن تكون تشكيلة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيونغ سيون، محمد البريك.

الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، جيوفينكو، آندريه كاريلو.

الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

وقال المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي إن مباراة الغد أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، هي الشوط الثاني من المباراة النهائية وإنها الحلم الذي ينتظره الهلاليون.

وأضاف لوسيسكو في مؤتمر صحفي قبل المباراة: ”نحترم أوراوا كثيرًا، ولا شك أن المباراة ستكون بالغة الصعوبة لكننا نثق تمامًا في لاعبينا“.

وتابع: ”الحمل يقع على اللاعبين… الكرة في أقدامهم لإسعاد الشعب السعودي.. لا أعذار في مثل هذه المباريات.. شوط واحد يصبح بعده الحلم حقيقة“.

وعن مباراة الذهاب قال لوسيسكو: ”كنا نستحق نتيجة أفضل من النتيجة (فاز الهلال 1/0) بمراحل، لكن الحكم العراقي كان له رأي آخر“.

وعن اللاعب محمد كنو قال لوسيسكو: ”هو أفضل لاعبي كرة القدم في السعودية في الوقت الحالي، واللاعب جاهز تمامًا للمشاركة في مباراة الغد“.

وتقابل الهلال وأوراوا في نهائي العام 2017، حيث تعادلا ذهابًا 1/1، قبل أن يفوز النادي الياباني 1/0 إيابًا، ليُتوَّج باللقب الثاني في تاريخه.