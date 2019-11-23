عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”عطش الأطفال“.. مباراة فخ.. والسبت المجنون (صور)

شكلت مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية وإياب نهائي دوري أبطال أسيا وبداية جوزيه مورينيو في الدوري الإنجليزي الممتاز العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بفوز باريس سان جيرمان في فرنسا وكأس ديفيز للتنس في مدريد وسباق الفورمولا في الدرعية وغياب رونالدو عن يوفنتوس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مواجهة ريال مدريد لريال سوسيداد في الدوري الإسباني واهتمت بلقاء شباب الفريق النرويجي أوديغارد المعار لريال سوسيداد والبرازيلي رودريغو وكتبت ”عطش الأطفال“.

كما اهتمت بمباراة ليغانيس وبرشلونة وكتبت ”اختبار لبرشلونة الذي يعاني خارج ملعبه“، كما تحدثت عن مباراتي غرناطة ضد أتلتيكو مدريد وريال بيتيس مع فالنسيا.



سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات مدرب برشلونة إرنسيتو فالفيردي اتجاه مدافعه جيرارد بيكيه المهتم بكأس ديفيز للتنس حيث أكد أنه لن يلعب أمام ليغانيس إن كان غير مركز مع الفريق وكتبت ”إنذار فالفيردي لبيكيه“.

كما اهتمت ببداية البرتغالي جوزيه مورينيو في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”مورينيو يبدأ مع توتنهام“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة وكأس ديفيز للتنس المقام في مدريد.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة أمام ليغانيس في الدوري الإسباني وكتبت ”مباراة فخ“، كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو وكتبت ”مع غاريث بيل على البرنابيو ضد منافس كبير“.

الصحيفة اهتمت بمباراة غرناطة وأتلتيكو مدريد وكتبت ”عودة جواو فيلكس أمام الفريق المفاجأة“.

كما اهتمت أيضًا بقيادة رافائيل نادال منتخب إسبانيا للفوز على الأرجنتين والتأهل لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس.



أس

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني وعودة النرويجي مارتن أوديغارد لملعب سانتياغو بيرنابيو وكتبت ”أوديغارد يعود للمستقبل“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس وكتبت ”مع نادال لنصف النهائي“.

وتحدثت الصحيفة عن مباراة غرناطة وأتلتيكو مدريد وكتبت ”جواو فيلكس يعود لأتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بمباراة ليغانيس وبرشلونة وكتبت ”مباراة فخ آخر لبرشلونة في ليغانيس“.



الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على المباراة الأولى لتوتنهام تحث قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو والذي يخص نجمه الشاب ديلي آلي بالاهتمام وكتبت ”مورينيو طلب من ديلي آلي أن يكون هو نفسه مرة أخرى“.

كما اهتمت بتصريحات فرانك لامبارد مدرب تشيلسي حول مورينيو الذي يدرب حاليًا توتنهام.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن مانشستر سيتي وكتبت ”بيب يعود مرة أخرى العام المقبل“.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على ليل 2/0 في افتتاح لقاءات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى في لقاء شهد عودة نيمار وتألق الأسماء القديمة إيكاردي ودي ماريا.

كما تحدثت الصحيفة عن مباراة أولمبيك ليون ونيس وكتبت ”أولمبيك ليون مضطر للقيام بردة فعل“.



الصحف الإيطالية كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على أول حوار يمنحه البلجيكي روميلو لوكاكو لصحيفة إيطالية والذي قال:“إنتر الآن أنا سداد لك“.

كما اهتمت بمباريات الدوري الإيطالي وخاصة مباراة أتلانتا ويوفنتوس وكتبت ”يوفنتوس دون رونالدو الذي ينتظر دوري الأبطال“.

كما اهتمت بتصريحات أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلانو الأخيرة.



توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مباريات القمة في الدوري الإيطالي التي تلعب السبت وهي مباريات يوفنتوس مع أتلانتا، وميلان ضد نابولي، وتورينو مع إنتر ميلانو، وكتبت ”السبت المجنون“.



الصحافة السعودية الرياضية

ركزت الصحيفة على فعاليات الدرعية والسباق العالمي لسيارات الفورمولا بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكتبت ”العالم باتجاه الدرعية“.

كما اهتمت بإياب نهائي دوري أبطال آسيا حيث وجّه رئيس الحكام الهلاليين نصيحة للاعبي الفريق وكتبت ”احترموا الحكام“ كما تحدثت عن تقليص فريق أوراوا لمنصة الأزرق.

الصحيفة تحدثت عن النصر السعودي وكتبت ”النصر يسلم المكافآت ويستعيد الثنائي“، كما اهتمت بالملف الدولي من خلال تصريح الأوروغواياني لويس سواريز وكتبت ”سواريز: غريزمان تأقلم سريعًا“.



الصحافة الإمارتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مونديال الجوجيتسو وميدالية ذهبية للإمارات وكتبت ”أهدى الإمارات الميدالية رقم 41 في كأس العالم للجوجيتسو، الكتبي ذهب 94“.

كما تحدثت عن مناقشة لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي إحداث تغييرات في دوري أبطال آسيا وكتبت ”المسابقات الأسيوية تناقش زيادة الأجانب وفرق الأبطال“.

كمنا اهتمت بإصابة الرباط الصليبي في دوري الخليج العربي وكتبت ”الرباط الصليبي زائر ثقيل الظل، الإصابة اللعينة تداهم 5 لاعبين منذ بداية الموسم“.

كما اهتمت أيضًا بكأس محمد الخامس للأبطال وكتبت ”ديربي كازابلانكا ينتظر الحسم بين الرجاء والوداد“ و“أولمبيك أسفي يواجه الترجي بحثًا عن مفاجأة في رادس“ و“مواجهة الجزيرة والإسماعيلي في موعدها الثلاثاء“.

