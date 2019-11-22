ما قصة ”وجبات النصر“ التي قُدمت لجمهور أوراوا؟ (فيديو)‎

كشف مراسل برنامج ”الدوري مع وليد“ في اليابان عن قصة ”وجبات النصر“ التي تم تقديمها لنادي أوراوا الياباني يوم الجمعة، قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا..

وأشار مراسل البرنامج إلى أن أحد أشهر الطباخين اليابانيين تواصل مع إدارة أوراوا، وعرض عليهم تبرع، بأن يقدم وجبات للجماهير واسمها ”وجبات النصر“.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد دياموندز الياباني، الأحد، على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتزع الهلال فوزًا ثمينًا على أوراوا في مباراة الذهاب في العاصمة الرياض بنتيجة 1/0، سجله آندري كاريلو.

وتعرض بطل السعودية للهزيمة مرتين في النهائي، حيث خسر أمام ويسترن سيدني واندرارز الأسترالي في 2014، وخسر مجدداً أمام أوراوا في 2017.

وتوج الهلال بآخر لقب قاري في 2002، عندما هزم تشونبوك الكوري الجنوبي، ليتوج بكأس آسيا لأبطال الكؤوس، وبعدها لم يصبح بطلا للقارة منذ تدشين دوري أبطال آسيا قبل 17 عاماً.