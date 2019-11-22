أوراوا يتكتم على خبر إصابة هذا اللاعب قبل مباراة الهلال (فيديو)‎

تعرض تومواكي ماكينو لاعب نادي أوراوا الياباني للإصابة قبل ساعات من مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشف مراسل برنامج ”الدوري مع وليد“ في اليابان أن نادي أوراوا الياباني يتكتم بشدة على إصابة اللاعب التي تعرض لها يوم الجمعة، ويرفض التصريح بأي شيء لوسائل الإعلام.

وأشار مراسل البرنامج إلى أن موقف اللاعب سيتحدد غدًا بعد أن تم فتح التدريب أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

خالد الشعبي- مراسل #الدوري_مع_وليد في طوكيو: إصابة لاعب اوراوا الياباني "ماكينو" وسط تكتم من النادي الياباني.#الهلال_اوراوا pic.twitter.com/VsLlP6kgmn — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 22, 2019

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد دياموندز الياباني، الأحد، على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتزع الهلال فوزًا ثمينًا على أوراوا في مباراة الذهاب في العاصمة الرياض بنتيجة 1/0، سجله آندري كاريلو.

وتعرض بطل السعودية للهزيمة مرتين في النهائي، حيث خسر أمام ويسترن سيدني واندرارز الأسترالي في 2014، وخسر مجدداً أمام أوراوا في 2017.

وتوج الهلال بآخر لقب قاري في 2002، عندما هزم تشونبوك الكوري الجنوبي، ليتوج بكأس آسيا لأبطال الكؤوس، وبعدها لم يصبح بطلا للقارة منذ تدشين دوري أبطال آسيا قبل 17 عاماً.