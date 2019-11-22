شاهد.. طفل ياباني يفاجئ لاعبي نادي الهلال (صور)

فاجأ طفل ياباني لاعبي نادي الهلال، عندما قدم إلى الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون، وطلب منهم التوقيع على صور له مع اللاعبين، طبعها على أوراق كارتونية.

ويظهر في الصور عدد من لاعبي الهلال وبدا أن الطفل التقط هذه الصور في النهائي الذي جمع الهلال مع أوراوا العام 2017، والذي كان من نصيب النادي الياباني.

وفي نسخة 2017 تعادل الفريقان 1/1 في مباراة الذهاب، قبل أن يقتنص النادي الياباني الفوز 1/0 إيابًا.

طفل ياباني التقط صور مع لاعبي #الهلال بنسخة 2017 ونسخة 2019 ???????? pic.twitter.com/u1hudTn4qJ — معتز الدعيج (@Motaz_alduaij) November 22, 2019

طفل ياباني صور مع لاعبي #الهلال وطبع الصور وجاء للفندق يوقعها منهم.

???????????????? pic.twitter.com/k1Q9WQqW0j — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) November 22, 2019

طفل ياباني يحمل صورة له مع القائد السابق لـ الهلال ياسر القحطاني في عام 2017@Motaz_alduaij pic.twitter.com/oOBE3Hu0di — Madridi ???????? (@bmw3333333) November 22, 2019

ويحل الهلال، الفائز في مباراة الذهاب في الرياض، ضيفًا على أوراوا على استاد سايتاما 2002، يوم الأحد المقبل.

ويأمل الهلال بتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التتويج باللقب.

وخسر الهلال نهائي دوري أبطال آسيا 2014 و2017، ويأمل أن يكون أول نادٍ عربي يتوج باللقب منذ العام 2011.

عمر السومة يشجع الهلال

وأبدى النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي مساندته التامة لنادي الهلال قبل خوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.

طفل ياباني في مقر بعثة #الهلال مع صورة تجمعه بقائد الفريق السابق النجم ياسر القحطاني في طوكيو عام 2017 ???? pic.twitter.com/fdB5a5ln7E — عاشق الزعيم (@XXwcZ46MAReg7mC) November 22, 2019

ويخوض الهلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، في سايتاما في اليابان، بعد فوزه 1/0 في مباراة الذهاب، يوم السبت الماضي، في الرياض.

وسيلتقي الفريقان في استاد سايتاما في مباراة الإياب، التي يحتاج خلالها الهلال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة ليُتوَّج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه باللقب عامي 1992 و2000.

وقال السومة المتواجد حاليًا مع بعثة منتخب سوريا في تسجيل صوتي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ردّه على سؤال بشأن أي الفريقين سيساند خلال النهائي سواء أكان الهلال أم أوراوا، فجاء رده:“أكيد الهلال. لأنه ممثل المملكة والوطن العربي والثالثة ثابتة“، في إشارة إلى ثالث نهائي يخوضه الهلال في السنوات الأخيرة.