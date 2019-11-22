 شاهد.. طفل ياباني يفاجئ لاعبي نادي الهلال (صور) – إرم نيوز‬‎

شاهد.. طفل ياباني يفاجئ لاعبي نادي الهلال (صور)

شاهد.. طفل ياباني يفاجئ لاعبي نادي الهلال (صور)

المصدر: فريق التحرير

فاجأ طفل ياباني لاعبي نادي الهلال، عندما قدم إلى الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون، وطلب منهم التوقيع على صور له مع اللاعبين، طبعها على أوراق كارتونية.

ويظهر في الصور عدد من لاعبي الهلال وبدا أن الطفل التقط هذه الصور في النهائي الذي جمع الهلال مع أوراوا العام 2017، والذي كان من نصيب النادي الياباني.

وفي نسخة 2017 تعادل الفريقان 1/1 في مباراة الذهاب، قبل أن يقتنص النادي الياباني الفوز 1/0 إيابًا.

ويحل الهلال، الفائز في مباراة الذهاب في الرياض، ضيفًا على أوراوا على استاد سايتاما 2002، يوم الأحد المقبل.

ويأمل الهلال بتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التتويج باللقب.

وخسر الهلال نهائي دوري أبطال آسيا 2014 و2017، ويأمل أن يكون أول نادٍ عربي يتوج باللقب منذ العام 2011.

عمر السومة يشجع الهلال

وأبدى النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي مساندته التامة لنادي الهلال قبل خوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.

ويخوض الهلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، في سايتاما في اليابان، بعد فوزه 1/0 في مباراة الذهاب، يوم السبت الماضي، في الرياض.

وسيلتقي الفريقان في استاد سايتاما في مباراة الإياب، التي يحتاج خلالها الهلال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة ليُتوَّج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه باللقب عامي 1992 و2000.

وقال السومة المتواجد حاليًا مع بعثة منتخب سوريا في تسجيل صوتي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ردّه على سؤال بشأن أي الفريقين سيساند خلال النهائي سواء أكان الهلال أم أوراوا، فجاء رده:“أكيد الهلال. لأنه ممثل المملكة والوطن العربي والثالثة ثابتة“، في إشارة إلى ثالث نهائي يخوضه الهلال في السنوات الأخيرة.

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