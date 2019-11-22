شاهد.. يابانية تشجع نادي الهلال ضد أوراوا (فيديو)

تداول عدد من متابعي كرة القدم في السعودية، مقطع فيديو لفتاة يابانية، تقول إنها ستشجع نادي الهلال ضد أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الأحد.

وقالت المشجعة اليابانية، التي كانت ترتدي قميص الهلال، إنها تشجع الزعيم منذ العام 2014، وبسؤالها عن اللاعبين الذين تعرفهم من الهلال، قالت المشجعة اليابانية إنها تعرف محمد الشلهوب وسلمان الفرج وياسر الشمراني.

وعن توقعاتها لنتيجة الهلال وأوراوا، توقعت المشجعة تعادل الفريقين 1/1 ليفوز الهلال باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1/0.

وسجل الجناح آندريه كاريو، هدف الهلال ضد أوراوا في مباراة الذهاب على استاد جامعة الملك سعود، قبل أيام في الرياض.

وسبق أن لعب الهلال ضد أوراوا في نهائي 2017، حيث تعادلا 1/1 في الذهاب، قبل أن يفوز النادي الياباني 1/0 في الإياب، ليحرز اللقب الثاني له في المسابقة.

???? مشجعة هلالية من اليابان تشجع الهلال منذ 2014 ورغم انه سيلعب ضد احد اندية موطنها الا ان عشقها للزعيم سيدفعها لدعمه ، الهلال ليس نادي سعودي او خليجي او عربي فحسب بل هو زعيم اندية اسيا ونتمنى عمل حساب للهلال باللغة اليابانية ????#الهلال_اوراوا pic.twitter.com/naarPkn5fQ — مدرج الهلال (@modarajalhilal) November 22, 2019

وقرر نادي أوراوا منع جماهير الهلال من وضع الشعارات واللافتات التي تدعم فريقها في الملعب.

وقال في بيان صحفي: ”يمكن لجماهير الفريق الزائر استخدام الطبول لدى تواجدهم فقط داخل منطقتهم الخاصة بالملعب، ولا يمكن حمل مظلات المطر لأنها من الممكن أن تسبب الضرر للآخرين.

كما يحظر على الجماهير استخدام الأبواق، وآلة الفوفوزيلا، ومعدات الصوت، والليزر، وما إلى ذلك؛ لأنها تؤثر على سير المباراة، كما يحظر استخدام مكبر الصوت، وميكروفون اليد.

وأضاف البيان: ”لا يمكن لجماهير الهلال استخدام الطبول في الممرات وبهو الملعب، ويمنع استخدام الأشرطة الورقية أيضًا داخل المدرجات، وبمجرد دخول المشجع إلى المدرجات لن يتمكن من الخروج للدخول مرة أخرى“.

كما طالب النادي الياباني جماهيره بالحضور إلى الاستاد مبكرًا؛ وذلك لتجنب الازدحام، حيث قال: ”من المتوقع أن تكون المنطقة حول الملعب مزدحمة، لذا يرجى استخدام وسائل النقل العامة للمساعدة بتقليل الازدحام“.

ووصلت بعثة الهلال، يوم الأحد، إلى اليابان؛ استعدادًا لمباراة الإياب، التي يحتاج خلالها الفريق للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليتوج بلقبه القاري الثالث في تاريخه بعد عامي 1992 و2000.