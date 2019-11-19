الفيفا يحسم الجدل حول عدد مرات فوز نادي الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا‎

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ الجدل الذي تمت إثارته مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدد مرات حصول نادي الهلال السعودي على بطولة دوري أبطال آسيا، بمسماها الجديد، قبل مواجهة أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي المسابقة القارية.

وأثار الجدل الإعلامي الرياضي سامي مؤمن، عبر حديثه لقناة ”24 الرياضية“، حيث قال في مقطع متداول: ”في البداية المقطع الذي نزل في تويتر هو ما شدني، قلت إن الهلال لم يحقق دوري أبطال آسيا ولكن سجله محفوظ بتحقيقه 6 بطولات كؤوس موجودة، ولكن لا تصنف في اثنين منها دوري، وفيه ناس علقوا وشافوا المقطع ولكن اتجهوا لاتجاه آخر لم أقصده، وذكرت مثلًا عن دوري أبطال أوروبا، تركوا المعلومة وذهبوا لشرح المثل“.

وأضاف: ”بطولة دوري أبطال آسيا ماذا تصنف؟.. في السابق كانت هي 3 بطولات بآسيا، كأس السوبر الآسيوي اللي هلال حققها مرتين، وفيه كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس والهلال حققها مرتين والنصر مرة والاتحاد والشباب والقادسية، وفيه اللي عليه جدل كان مسماه كأس آسيا لأبطال الدوري، لكي نعرف الفارق بين الحالي والسابق، النظام القديم كان الاتحاد الآسيوي يأخذ بطل الدوري فقط من كل دولة، وكان يوضعون في بطولة تصنيفها نظامها بطولة كأس، خروج مغلوب أو بطولة مجمعة وهذه حققها الهلال مرتين عامي 92 و2000، وفي 2003 تم إيقاف البطولات السابقة والاتحاد الآسيوي قرر إنشاء بطولات جديدة هي دوري أبطال آسيا للمحترفين، وكأس الاتحاد الآسيوي“.

لم يكن هناك مسمى دوري أبطال آسيا وإنما كانت تسمى كأس آسيا لأبطال الدوري وش الجديد معلومه معروفه????

والمسمى اختلف صحيح والنظام اختلف ولكن يظل الهلال حقق (دوري) أبطال آسيا بالمسمى القديم والنسخه الأقوى التي جمعت أبطال الدوري (مرتين) ????@Sami_M111 pic.twitter.com/whsRnz0Hlg — أبوحسين GH (@Gaber_70) November 19, 2019

ويعد فريق الهلال الأول لكرة القدم أكثر فريق آسيوي حقق بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد أن حقق 6 بطولات آسيوية بمختلف المسميات، حيث حقق الهلال كأس آسيا للأندية أبطال الدوري ”مرتين“، وكأس آسيا للأندية أبطال الكأس ”مرتين“، وكأس السوبر الآسيوي ”مرتين“.

وشارك الهلال في البطولات الآسيوية بمختلف مسمياتها قرابة الـ20 مرة، بيد أنه منذ استحداث نظام جديد للبطولات الآسيوية واقتصارها على بطولتي ”دوري أبطال آسيا“، و“كأس الاتحاد الآسيوي“ منذ عام 2003 لم يحقق اللقب الجديد.

حسم الفيفا

وفي تقديمه للمباراة، ذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“: ”بغض النظر عن النتيجة، سيصنع فريقا الهلال وأوراوا ريد دياموندز التاريخ في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، إذ سيحقّق الفريق السعودي لقبه الأول حال فوزه بمجموع المباراتين، في حين سيصبح الفريق الياباني، الذين رفع الكأس مرتين، أول نادٍ آسيوي يتوّج ثلاث مرات بأغلى مسابقة للأندية في آسيا“.

وأضاف الفيفا: ”سبق أن تواجه الهلال وأوراوا في نهائي عام 2017، وسيلتقيان الآن مرة أخرى في المواجهة الحاسمة. ولا شك أن ممثل اليابان يأمل في أن يظهر بنفس الوجه الذي مكّنه قبل عامين من هزم نفس الخصم بمجموع هدفين مقابل هدف واحد“.

وكان لقاء الذهاب قد جمع بين الهلال وأوراوا على ملعب “محيط الرعب”، في التاسع من شهر نوفمبر الجاري، وانتهى بفوز “الزعيم” بهدف نظيف.

وتقام مباراة الهلال مع مضيفه أوراوا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت اليابان، وستتم إذاعتها عبر شاشة “بي إن سبورت 1”.