شاهد التدريب الأول لنادي الهلال السعودي في اليابان استعدادًا لمواجهة أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

استهل نادي الهلال السعودي تدريباته، عقب وصوله إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ووصلت، صباح اليوم الاثنين، الطائرة التي أقلت بعثة نادي الهلال إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

ووفقًا للفيديو المتداول على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“، فقد استهل الفريق الأزرق تدريباته في تمام الساعة السادسة بتوقيت اليابان وسط أجواء باردة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

يواصل فريق #الهلال تمارينه الان في تمام الساعة ال 6:20 م بتوقيت اليابان وسط أجواء باردة جدا بالتوفيق للأزرق ???????? pic.twitter.com/5HJ6xgv1rh — عايد العليوي MBS (@ayed_mbs) November 18, 2019

وترأس بعثة الهلال إلى طوكيو رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، فيما انضم للبعثة اللاعبون الدوليون السبعة (محمد البريك، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، ونواف العابد، وهتان باهبري)، الذين كان المدرب لوشيسكو منحهم راحة من التدريبات يوم السبت.

وقررت إدارة نادي الهلال نقل معسكر الفريق الإعدادي في اليابان من طوكيو إلى سايتاما، قبل 48 ساعة من انطلاق المباراة، وذلك لتكون البعثة قريبة من المعلب الذي يستضيف المباراة، ليسهل تنقل الفريق من وإلى ملعب المباراة.

الجماهير اليابانية تحاصر قوميز قبل تدريب #الهلال الاول pic.twitter.com/wHj00kzhq9 — سعد السبيعي (@saad_n_alsubaie) November 18, 2019

مدرب #الهلال رازفان في طريقة لقيادة اول تدريب للهلال في اليابان pic.twitter.com/jPWKi5z6PW — سعد السبيعي (@saad_n_alsubaie) November 18, 2019

وكان الهلال فاز في مباراة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود، بنتيجة (1-0)، ليصبح بحاجة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، بشرط التسجيل، في مباراة العودة، من أجل التتويج باللقب الآسيوي الثالث في تاريخه بعد 1991 و2000.

فيما يحتاج أوراوا للفوز على الهلال بفارق هدفين على ملعب سايتاما، من أجل حسم اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.