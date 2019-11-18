 شاهد التدريب الأول لنادي الهلال السعودي في اليابان استعدادًا لمواجهة أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شاهد التدريب الأول لنادي الهلال السعودي في اليابان استعدادًا لمواجهة أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

شاهد التدريب الأول لنادي الهلال السعودي في اليابان استعدادًا لمواجهة أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

استهل نادي الهلال السعودي تدريباته، عقب وصوله إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ووصلت، صباح اليوم الاثنين، الطائرة التي أقلت بعثة نادي الهلال إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

ووفقًا للفيديو المتداول على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“، فقد استهل الفريق الأزرق تدريباته في تمام الساعة السادسة بتوقيت اليابان وسط أجواء باردة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

وترأس بعثة الهلال إلى طوكيو رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، فيما انضم للبعثة اللاعبون الدوليون السبعة (محمد البريك، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، ونواف العابد، وهتان باهبري)، الذين كان المدرب لوشيسكو منحهم راحة من التدريبات يوم السبت.

وقررت إدارة نادي الهلال نقل معسكر الفريق الإعدادي في اليابان من طوكيو إلى سايتاما، قبل 48 ساعة من انطلاق المباراة، وذلك لتكون البعثة قريبة من المعلب الذي يستضيف المباراة، ليسهل تنقل الفريق من وإلى ملعب المباراة.

وكان الهلال فاز في مباراة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود، بنتيجة (1-0)، ليصبح بحاجة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، بشرط التسجيل، في مباراة العودة، من أجل التتويج باللقب الآسيوي الثالث في تاريخه بعد 1991 و2000.

فيما يحتاج أوراوا للفوز على الهلال بفارق هدفين على ملعب سايتاما، من أجل حسم اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

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