خصصت لها إدارة نادي الهلال الطائرات بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان‎.. تعرف على القوة الزرقاء

تعتزم إدارة نادي الهلال السعودي تخصيص الطائرات الأربع التي خصصها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأعضاء القوة الزرقاء المسجلة بياناتهم لدى النادي.

وأعلن المركز الإعلامي في نادي الهلال عبر حساب النادي الرسمي اليوم الأربعاء، أن أعضاء ”القوة الزرقاء“ ساهموا ”بعد توفيق الله“ في وصول الهلال إلى النهائي من خلال تفاعلهم ومؤازرتهم مع الفريق في جميع مبارياته.

كان مجلس الجمهور الهلالي قد دشن مطلع الموسم الجاري ألتراس النادي الجديد، والذي تم اعتماده تحت اسم ”القوة الزرقاء“، والمكون من 4 آلاف عنصر.

ويتخذون من المدرج خلف المرمى الجنوبي في مباريات الهلال، مقرًا لهم وسيرتدي الجميع زيا أزرق موحدًا.

ورفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بعد توجيهه بتخصيص 4 طائرات تقل جماهير الهلال إلى اليابان لمؤازرة الفريق لكرة القدم بالنادي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني يوم الأحد 24 من نوفمبر الجاري.

وثمن مجلس إدارة نادي الهلال دعم ولي العهد لممثل الوطن في هذا المحفل الخارجي، حيث يأتي ذلك امتدادًا لدعم سموه التاريخي لقطاع الرياضة، الذي أثمر عن نقلة نوعية تعيشها الرياضة السعودية على الأصعدة كافة، وبما يتواكب مع النهضة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، وجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة أن ولي العهد أمر بتخصيص تلك الطائرات لحضور مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستقام في اليابان على إستاد سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

وأشارت الهيئة العامة للرياضة في بيانها إلى أن هذا التوجيه من ولي العهد يأتي دعمًا من القيادة لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزًا للاعبيه، لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

وستبدأ الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال بوضع الترتيبات اللازمة من قبل النادي لنقل الجماهير إلى اليابان وفقًا للتوجيه.

سمو ولي العهد – حفظه الله – يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان لمساندة فريق نادي الهلال في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني pic.twitter.com/WyW56L74NJ — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 13, 2019

من جهته رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة بالغ الشكر والتقدير باسمه وباسم كافة الرياضيين لمقام ولي العهد، على هذه البادرة التي تؤكد استمرار الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة السعودية على كافة المستويات والأصعدة.

وأضاف :“نحمد الله على ما يجده القطاع الرياضي من دعم وعناية واهتمام، تتجسد في تقديم كل الدعم والإمكانات لشباب هذا الوطن الغالي لتحقيق المنجزات، ورفع علم المملكة خفاقًا في المحافل الدولية في كافة المجالات والأصعدة، ولاسيما الرياضية منها“.

سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يرفع خالص الشكر والتقدير والامتنان باسمه وباسم كافة الرياضيين لمقام سمو ولي العهد، على توجيهه الكريم بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق الهلال في مباراة أوراوا الياباني — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 13, 2019

سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: نحمد الله على ما يجده القطاع الرياضي من دعم وعناية واهتمام، تتجسد في تقديم كل الدعم والإمكانات لشباب هذا الوطن الغالي لتحقيق المنجزات، ورفع علم المملكة في المحافل الدولية في كافة المجالات — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 13, 2019

وخاض نادي الهلال السعودي ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على أرضه، وحقق فوزًا غاليًا بهدف دون رد سجله البيروفي كاريلو.

وسيخوض الهلال مباراة الإياب في ملعب سايتاما في اليابان على أمل حسم اللقب، والعودة بالكأس.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2017، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا الفوز 1-صفر في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخه.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة بنظامها الحالي، حيث كان قد خسر نهائي عام 2014 أيضًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

والهلال هو الفريق الوحيد الذي خاض أكثر من نهائي واحد في دوري أبطال آسيا دون حصد اللقب.