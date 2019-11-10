مباراة الهلال وأوراوا تسجل رقمًا قياسيًا على قناة اليوتيوب التابعة للاتحاد الآسيوي

حققت مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا رقمًا قياسيًا من حيث عدد المشاهدات على قناة اليوتيوب التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبلغ عدد مشاهدي المباراة على قناة اليوتيوب التابعة للاتحاد الآسيوي نحو 4.4 مليون مشاهدة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الهلال بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي كاريلو في شوط المباراة الثاني علمًا بأن مباراة الإياب ستكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وبعث مدافع فريق أوراوا الياباني اللاعب ماكينو ”32“ عامًا برسالة لعشاق فريقه عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه بالهلال السعودي في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا والتي انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف نظيف

وقال ماكينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: ”متأكد من قدرتنا على رد الاعتبار في استاد سايتاما .. سيكون شكلنا مختلفًا هذه المرة .. شكرًا لدعمكم وموعدنا في اليابان يوم 24“.

وكان لاعبو الفريق الياباني قد توجهوا عقب نهاية المباراة للجماهير التي حضرت وراءهم من طوكيو للاعتذار على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي في الفريق اندريه كاريلو.

وقال المدير الفني لنادي أوراوا الياباني إن الهلال كان مميزًا كما توقعه مشيرًا لأن نتيجة المباراة تبقي على آماله في تحقيق اللقب.

وقال المدرب الياباني في تصريحات أعقبت نهاية المباراة: ”النتيجة ليست سيئة للغاية لفريقنا وهي تبقي آمالنا في تحقيق اللقب“.

وعن مبالغته في الدفاع قال: ”في النهاية انتهت المباراة بهدف فقط لصالح الهلال“.

وامتدح المدرب الياباني لاعبي فريقه حيث قال إن لاعبيه أدوا مباراة كبيرة وكان يستحق نتيجة أفضل من ذلك.