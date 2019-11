التشكيلة الرسمية لمباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي، عن التشكيلة الرسمية لمباراة فريقه ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في جولة الذهاب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة الهلال كالآتي:

المعيوف

الشهراني – البليهي – هيون – البريك

عطيف – الفرج

سالم – جوفينكو – كاريلو

غوميز

البدلاء:

الواكد – جحفلي – كنو – الشلهوب – العابد – هتان – الشهري.

تشكيلة أوراوا ريدز الرسمية:

فوكوشيما – هاشيوكا – اوانامي – سوزوكي – ماكينو – سيكين – آوكي – إيفرتون – ناقاواسا – فابريسيو – كوروكي.

