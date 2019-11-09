التشكيلة الرسمية لمباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي، عن التشكيلة الرسمية لمباراة فريقه ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في جولة الذهاب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة الهلال كالآتي:

المعيوف

الشهراني – البليهي – هيون – البريك

عطيف – الفرج

سالم – جوفينكو – كاريلو

غوميز

البدلاء:

الواكد – جحفلي – كنو – الشلهوب – العابد – هتان – الشهري.

???? تعرّف على قائمة #الهلال بمواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ????????#فيديو_الهلال #الهلال_أوراوا pic.twitter.com/2dqVLyxLvs — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 9, 2019

تشكيلة أوراوا ريدز الرسمية:

فوكوشيما – هاشيوكا – اوانامي – سوزوكي – ماكينو – سيكين – آوكي – إيفرتون – ناقاواسا – فابريسيو – كوروكي.

????????????| The official team sheets are in! Here are your starters in tonight's #ACLFinal 1st leg match-up featuring #HILvURA. pic.twitter.com/K0AWlM7CEX — AFC Champions League (@TheAFCCL) November 9, 2019

تاريخ المواجهات

سبق أن تقابل الفريقان في نهائي نسخة دوري أبطال آسيا عام 2017، وتعادل الفريقان في السعودية بهدف لكل منهما ثم فاز أوراوا في اليابان بهدف نظيف.

وتُوج الهلال باللقب الآسيوي مرتين سابقتين عامي 1992 و2000، كما حصل أوراوا على اللقب مرتين عامي 2007 و2017.

ويخوض الهلال نهائي دوري الأبطال للمرة السابعة بعد أن فاز مرتين وخسر اللقب 4 مرات أعوام 1986 و1987 و2014 و2017، ويخوض أوراوا النهائي للمرة الثالثة بعدما فاز باللقب في المرتين السابقتين.

مشوار الفريقين

قطع الهلال مشوارًا كبيرًا نحو اللقاء النهائي بدأ بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات من خلال 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، وضمت المجموعة أيضًا الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي.

وتخطى الهلال في دور الـ16 بالبطولة على حساب الأهلي السعودي بالفوز ذهابًا في جدة بنتيجة 4/2 والخسارة في الرياض بنتيجة 1/0 ثم عبر عقبة الاتحاد السعودي بدور الثمانية بعد التعادل دون أهداف في جدة والفوز في الرياض بنتيجة 3/1 ثم تخطي دور الأربعة السد القطري بالفوز في قطر بنتيجة 4/1 والخسارة في السعودية بنتيجة 4/2.

خاض الهلال إجمالًا في دوري الأبطال هذا الموسم 12 مباراة، فاز في 7 مواجهات وخسر 3 مرات وتعادل مرتين، وسجل الفريق الأزرق 26 هدفًا واستقبل 14 هدفًا ويتصدر قائمة هدافي الفريق النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز برصيد 10 أهداف وهو هداف دوري الأبطال حتى الآن.

في المقابل، صعد أوراوا ريد دياموندز الياباني وصيفًا في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات من خلال 3 انتصارات وهزيمتين وتعادل، وتصدر تلك المجموعة جيونبك الكوري الجنوبي، وضمت أيضًا بكين جوان الصيني وبوريرام يونايتد التايلاندي.

وفي دور الـ16، تخطى أوراوا عقبة أولسان الكوري الجنوبي بعدما خسر ذهابًا على أرضه بنتيجة 2/1 وفاز إيابًا بثلاثية دون رد وأطاح الفريق الياباني بنظيره شنغهاي الصيني بالتعادل في الصين بهدفين لكل منهما والتعادل في اليابان بهدف لكل منهما بدور الـ8 ثم تخطى عقبة جوانجزو الصيني في دور الأربعة بالفوز بهدفين دون رد ذهابًا وبهدف نظيف إيابًا.

وخاض أوراوا 12 مباراة بدوري الأبطال، فاز في 6 مواجهات وخسر 3 مرات وتعادل 3 مرات، وسجل الفريق الياباني 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف، ويعد هداف الفريق شينزو كوروكي برصيد 8 نقاط.