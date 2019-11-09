كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة قوية واختبارًا صعبًا أمام ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم السبت، في جولة الذهاب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يبحث الهلال عن نتيجة طيبة قبل لقاء الإياب الذي يقام في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري في مغامرة زرقاء جديدة للتتويج باللقب الآسيوي الغائب.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال السعودي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني بجولة الذهاب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ19:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”جامعة الملك سعود“ بصافرة الحكم العراقي علي صباح.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي والكأس 3 بصوت المعلق خالد الحدي وبصوت المعلق فهد العتيبي عبر يوتيوب الاتحاد الآسيوي.

تاريخ المواجهات

سبق أن تقابل الفريقان في نهائي نسخة دوري أبطال آسيا عام 2017، وتعادل الفريقان في السعودية بهدف لكل منهما ثم فاز أوراوا في اليابان بهدف نظيف.

وتُوج الهلال باللقب الآسيوي مرتين سابقتين عامي 1992 و2000، كما حصل أوراوا على اللقب مرتين عامي 2007 و2017.

ويخوض الهلال نهائي دوري الأبطال للمرة السابعة بعد أن فاز مرتين وخسر اللقب 4 مرات أعوام 1986 و1987 و2014 و2017، ويخوض أوراوا النهائي للمرة الثالثة بعدما فاز باللقب في المرتين السابقتين.

مشوار الفريقين

قطع الهلال مشوارًا كبيرًا نحو اللقاء النهائي بدأ بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات من خلال 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، وضمت المجموعة أيضًا الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي.

وتخطى الهلال في دور الـ16 بالبطولة على حساب الأهلي السعودي بالفوز ذهابًا في جدة بنتيجة 4/2 والخسارة في الرياض بنتيجة 1/0 ثم عبر عقبة الاتحاد السعودي بدور الثمانية بعد التعادل دون أهداف في جدة والفوز في الرياض بنتيجة 3/1 ثم تخطي دور الأربعة السد القطري بالفوز في قطر بنتيجة 4/1 والخسارة في السعودية بنتيجة 4/2.

خاض الهلال إجمالًا في دوري الأبطال هذا الموسم 12 مباراة، فاز في 7 مواجهات وخسر 3 مرات وتعادل مرتين، وسجل الفريق الأزرق 26 هدفًا واستقبل 14 هدفًا ويتصدر قائمة هدافي الفريق النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز برصيد 10 أهداف وهو هداف دوري الأبطال حتى الآن.

في المقابل، صعد أوراوا ريد دياموندز الياباني وصيفًا في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات من خلال 3 انتصارات وهزيمتين وتعادل، وتصدر تلك المجموعة جيونبك الكوري الجنوبي، وضمت أيضًا بكين جوان الصيني وبوريرام يونايتد التايلاندي.

وفي دور الـ16، تخطى أوراوا عقبة أولسان الكوري الجنوبي بعدما خسر ذهابًا على أرضه بنتيجة 2/1 وفاز إيابًا بثلاثية دون رد وأطاح الفريق الياباني بنظيره شنغهاي الصيني بالتعادل في الصين بهدفين لكل منهما والتعادل في اليابان بهدف لكل منهما بدور الـ8 ثم تخطى عقبة جوانجزو الصيني في دور الأربعة بالفوز بهدفين دون رد ذهابًا وبهدف نظيف إيابًا.

وخاض أوراوا 12 مباراة بدوري الأبطال، فاز في 6 مواجهات وخسر 3 مرات وتعادل 3 مرات، وسجل الفريق الياباني 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف، ويعد هداف الفريق شينزو كوروكي برصيد 8 نقاط.

أسلحة الهلال

يبحث الهلال عن حشد أسلحته لتحقيق فوز مريح قبل الذهاب لليابان، وهو الهدف الرئيسي للزعيم في مباراة الليلة، خاصة أن الهلال أمامه فرصة الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز.

ويدخل الهلال المباراة في ظل حالة من عدم الثقة؛ بعد أن تراجعت النتائج المحلية وخسر الفريق أمام النصر بالدوري وعانى بشكل واضح في مباراة الإياب ضد السد القطري وخسر على أرضه برباعية مقابل هدفين.

وقال أسامة نبيه مدرب الكوكب السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الهلال يعتمد على نجومه المميزين القادرين على تحقيق الفوز على الفريق الياباني كما أن الفريق لديه جماهير متحمسة.

وأوضح أن الهلال لديه هداف دوري الأبطال وهو غوميز بجانب كوكبة من المواهب المتميزة بقيادة أندريه كاريلو وسالم الدوسري وسباستيان جيوفينكو، مؤكدًا أن المباراة ستكون حذرة وقائمة على استغلال الفرص.

وتحدث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال عن المباراة في المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن الفريق في أتم الجاهزية لخوض مباراة أوراوا ويتسلح بالثقة والحماس.

ووجه لوشيسكو رسالة طمأنة للجماهير بأنه حاول العمل على تصحيح الأخطاء من أجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب ضد أوراوا، مؤكدًا أن فريقه وصل لنهائي دوري الأبطال بعد مشوار مميز وحافل بالمباريات الصعبة.

ويعتمد الهلال على الأرجح على تشكيلة تضم الحارس عبدالله المعيوف وأمامه الرباعي علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط عبدالله عطيف في ظل عدم تأكد جاهزية محمد كنو بدنيًا وبجواره سلمان الفرج، ويلعب سيباستيان جيوفينكو اللاعب الإيطالي في دور صانع الألعاب ويمينه البيروفي أندريه كاريلو ويساره سالم الدوسري، بينما يقود الهجوم الفرنسي بافتيمبي غوميز.

أوراق ريد دياموندز

يبحث المدرب أوتسوكي تسويشي المدير الفني لفريق أوراوا الياباني عن تحقيق نتيجة طيبة، وهو ما أكده في المؤتمر الصحفي، فذكر أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين وفي أجواء جماهيرية.

ويغيب عن تشكيلة الفريق حارس المرمى شوساكو نيشيكاوا وتاكويا أووكي وموتو يوكي بسبب الإصابة، ويراهن الفريق الياباني على قدرات مهاجمه شينزو كوروكي قناص الفريق، كما أن الثنائي البرازيلي إيورترون وفابريسيو سلاح الفريق الياباني أيضًا مع الجناح الأيمن دايكي هاشيوكا وتاكاهيرو سكيني الجناح الأيسر.