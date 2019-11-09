التشكيلة المتوقعة للهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

يحل نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني ضيفًا على نادي الهلال السعودي، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد جامعة الملك سعود، اليوم السبت.

وتقام مباراة الهلال وأوراوا الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة الهلال وأوراوا على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت حفيظ دراجي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال على هذه التشكيلة أمام أوراوا:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري.

الهجوم: جيوفينكو، كاريلو، غوميز.

وتلعب مباراة الإياب في اليابان يوم 24 من الشهر الحالي، على ملعب سايتاما 2002.

ويتعادل الهلال مع أوراوا في إحراز كل منهما لقب دوري أبطال آسيا مرتين، حيث أحرز النادي السعودي لقبيه عامي 1992، و2000، في حين تُوج النادي الياباني باللقب عامي 2007، و2017، وكان الأخير على حساب الهلال، بنتيجة إجمالية 2/1.

وحال نجاح أوراوا في التتويج باللقب على الهلال سيكون أول فريق يحصد اللقب 3 مرات في عصر دوري الأبطال الذي انطلق في 2002.

ونفدت تذاكر مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا بعد وقت قصير للغاية، واحتاجت جماهير الهلال لعدة دقائق فقط لشراء كافة تذاكر مواجهة فريقها أمام أوراوا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويتسع استاد جامعة الملك سعود، الذي سيحتضن النهائي القاري، لنحو 25 ألف متفرج، حيث تحتوي الدرجتان الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد، فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى ألفي مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الإعاقة.

وتملك أندية السعودية 4 ألقاب في دوري أبطال آسيا، بواقع لقبين لكل من الهلال والاتحاد، في المقابل تملك أندية اليابان 7 ألقاب في البطولة.