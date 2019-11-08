حقيقة مشاجرة البليهي وجحفلي مدافعي نادي الهلال السعودي‎

تصدّر هاشتاغ #جحفلي_يضرب_البليهي قائمة الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية خلال الساعة الأخيرة عقب تردد أنباء عن وجود اشتباك بين اللاعبين في التدريب الأخير لنادي الهلال، قبل مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال، مساء غدٍ السبت، فريق أوراوا الياباني في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا وسط شحن جماهيري غير عادي في المملكة سواء من قبل الهلاليين الطامحين في الحصول على اللقب أو الجماهير المنافسة التي تنتظر سقوط الفريق.

وترددت أنباء عن وقوع مشاجرة بين اللاعبين، علي البليهي ومحمد جحفلي، وكلاهما مدافع للفريق، لكن مصادر قريبة الصلة بإدارة الهلال كشفت عن أن شيئًا من هذا لم يحدث.

وقالت تلك المصادر إن هذا ”الهاشتاغ“ من صنع جماهير منافسة لا تتمنى الفوز للفريق الهلالي، وإنهم اعتادوا على بث الشائعات قبل خوض الفريق لأي مباراة مهمة.

يذكر أن خلافًا قد حدث بين المدير الفني للفريق رازفان لوتشيسكو واللاعب محمد جحفلي، وتم على إثره استبعاد اللاعب من التشكيلة الأساسية للفريق، والدفع باللاعب علي البليهي.

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من جهة أخرى طالبت إدارة نادي الهلال السعودي شركة ”صلة“ بإلغاء تذاكر النهائي الآسيوي المعروضة في السوق السوداء عبر المنصات الإلكترونية.

ونفِدت تذاكر مباراة الهلال السعودي وضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا بعد وقت قصير للغاية.

وجاء خطاب إدارة الهلال لشركة ”صلة“ للحد من تسريب التذاكر للسوق السوداء، وارتفاع أسعارها عن ثمنها الأصلي.

واحتاجت جماهير الهلال لعدة دقائق فقط لشراء كافة تذاكر مواجهة فريقها أمام أوراوا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكشف حساب شركة صلة الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ عن أسعار تذاكر مباراة الهلال وأوراوا الياباني، حيث جاءت كالتالي: 50 ريالًا موحدة أفرادًا وعائلات B-H، 300 ريال موحدة الواجهة F-D-E.

لكنه يبدو أن نفاد التذاكر سريعًا لم يكن شيئًا طبيعيًا، حيث انتشر عبر هاشتاغ #تذاكر على ”تويتر“ العديد من الجماهير تعرض تذاكر للبيع في السوق السوداء، ما يعني أنه تم شراء التذاكر من قبل تجار من أجل إعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير من ثمنها الأصلي.

ويصب عامل الأرض في المعتاد في صالح صاحبه، لكن الوضع سيكون مغايرًا للهلال أمام أوراوا عندما يلتقيان للمرة الثانية في 3 سنوات في نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض.