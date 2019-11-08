نادي الهلال السعودي يخاطب شركة ”صلة“ لإلغاء تذاكر النهائي الآسيوي بالسوق السوداء

خاطبت إدارة نادي الهلال السعودي شركة ”صلة“ لإلغاء تذاكر النهائي الآسيوي المعروضة في السوق السوداء عبر المنصات الإلكترونية.

ونفدت تذاكر مباراة الهلال السعودي وضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا بعد وقت قصير للغاية.

وجاء خطاب إدارة الهلال لشركة صلة للحد من تسريب التذاكر للسوق السوداء، وارتفاع أسعارها عن ثمنها الأصلي.

واحتاجت جماهير الهلال لعدة دقائق فقط لشراء كافة تذاكر مواجهة فريقها أمام أوراوا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكشف حساب شركة صلة الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن أسعار تذاكر مباراة الهلال وأوراوا الياباني، وجاءت كالتالي؛ 50 ريالًا موحدة أفرادًا وعائلات B-H، 300 ريال موحدة الواجهة F-D-E.

لكن يبدو أن نفاد التذاكر سريعًا لم يكن شيئًا طبيعيًا، حيث انتشر عبر هاشتاغ #تذاكر على تويتر العديد من الجماهير تعرض تذاكر للبيع في السوق السوداء، ما يعني أنه تم شراء التذاكر من قبل تجار من أجل إعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير من ثمنها الأصلي.

ويصب عامل الأرض في المعتاد في صالح صاحبه، لكن الوضع سيكون مغايرًا للهلال أمام أوراوا عندما يلتقيان للمرة الثانية في ثلاث سنوات في نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض.

???? بدأ بيع تذاكر لقاء #الهلال و اوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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???? https://t.co/e2lNzlXoOf pic.twitter.com/8E91dReifN — صلة SELA (@SelaSport) November 8, 2019

ويحل الفريق الياباني ضيفًا على الهلال في السعودية غدًا السبت، قبل أن يستضيفه في الإياب يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود، الذي سيحتضن النهائي القاري، يتسع لنحو 25 ألف متفرج، حيث تحتوي الدرجتان الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد، فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى ألفي مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الإعاقة.

وبلغ سعر المنصة الفضية أفرادًا وعائلات في مباراة الهلال وأوراوا الياباني 1800 ريال، و2500 ذهبية أفرادًا وعائلات، 3 آلاف ريال بلاتينية أفرادًا وعائلات، فيما وصل سعر البلاتينية أفراد بلس إلى 5 آلاف ريال.

وأوضحت شركة صلة الرياضية أن القسم A مخصص للفريق الضيف في مباراة الهلال وأوراوا، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة له 300 ريال.