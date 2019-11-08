النصر الاماراتي يدعم الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا‎

عبر نادي النصر الإماراتي عن دعمه لنادي الهلال السعودي قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وكتب النصر على حسابه في موقع ”تويتر“ ”من القلعة الزرقاء الإماراتية إلى القلعة الزرقاء السعودية،فالكم الكأس يا رجال“.

ويستضيف الهلال منافسه أوراوا غدًا السبت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض قبل أن يحل النادي السعودي على أوراوا في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.

من القلعة الزرقاء الإماراتية إلى القلعة الزرقاء السعودية @Alhilal_FC ????

فالكم الكأس يا رجاااااااال ???? #نادي_النصر pic.twitter.com/UI2V7JSi2Y — AL NASR FC (@ALNasrSC) November 8, 2019

وخسر الهلال بنتيجة إجمالية 1/2 أمام أوراوا ريد دياموندز في نهائي العام 2017، كما خسر 0/1 بنتيجة إجمالية أمام ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي العام 2014، وآخر لقب للهلال بدوري أبطال آسيا كان العام 2000 على حساب جوبيلو ايواتا الياباني.

وفي طريقه إلى المباراة النهائية فاز الهلال في 7 مباريات وخسر 3 مرات وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، تحت قيادة 3 مدربين: زوران ماميتش، وشاموسكا، وأخيرًا لوسيسكو.

في المقابل حقق أوراوا ريد دياموندز 6 انتصارات وخسر 3 مرات وتعادل 3 مرات، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف، تحت قيادة مدربين اثنين.

ولو انتصر أوراوا على الهلال سيكون أول فريق يحصد اللقب 3 مرات في عصر دوري الأبطال الذي انطلق في 2002.

وشهدت آخر 3 مباريات للهلال الهزيمة أمام النصر 1/2، ثم التعادل بصعوبة بالغة أمام الفتح 3/3، والفوز على عرعر في مسابقة الكأس 4/1.