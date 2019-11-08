شاهد.. سعودي يدعو في الحرم المكي بفوز أوراوا على الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تناقلت الجماهير السعودية المختلفة، مقطع فيديو لشخص سعودي يدعو في الحرم المكي بفوز فريق أوراوا الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الهلال.

وتترقب الجماهير السعودية بمختلف انتماءاتها مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني، مساء غد السبت، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

الجمهور السعودي يدعي في الحرم بفوز اوراوا على #الهلال في نهائي دوري ابطال اسيا

pic.twitter.com/EyF2n4h3VR — kimo (@maalek29) November 7, 2019

وباتت أمنية كثير من الجماهير السعودية المنافسة للهلال، هزيمة الفريق الأزرق الذي يعاني في الوقت الحالي من تردي النتائج.

وشهدت آخر 3 مباريات للهلال الهزيمة أمام النصر 1/2، ثم التعادل بصعوبة بالغة أمام الفتح 3/3، والفوز على عرعر في مسابقة الكأس 4/1.

وسبق وخرج سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق في مقطع فيديو تمنى فيه الفوز لفريق أوراوا الياباني على الهلال.

وبرر عدد من الهلاليين تصرف رئيس النصر السابق بأنه محاولة للرد على تصريحات لماجد عبدالله كان قد اتهم فيها الإدارة السابقة بأنهم هلاليون.

وخسر الهلال بنتيجة إجمالية 1/2 أمام أوراوا ريد دياموندز في نهائي العام 2017، كما خسر 0/1 بنتيجة إجمالية أمام ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي العام 2014، وآخر لقب للهلال بدوري أبطال آسيا كان العام 2000 على حساب جوبيلو ايواتا الياباني.

وفي طريقه إلى المباراة النهائية فاز الهلال في 7 مباريات وخسر 3 مرات وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، تحت قيادة 3 مدربين: زوران ماميتش، شاموسكا، وأخيرًا لوسيسكو.

في المقابل حقق أوراوا ريد دياموندز 6 انتصارات وخسر 3 مرات وتعادل 3 مرات، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف، تحت قيادة مدربين اثنين.

ونال الهلال 6 ألقاب قارية ما بين 1991 و2002، ليصبح أحد أنجح الفرق في آسيا.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا، يوم 24 نوفمبر الجاري، في اليابان، في مباراة الإياب.