سبب إعلان سعود آل سويلم تشجيعه أوراوا ضد الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا‎ (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي السعودي فهد الروقي سبب إعلان فهد آل سويلم، رئيس نادي النصر السابق تشجيعه نادي أوراوا ريد دياموندز، على حساب نادي الهلال السعودي، في النهائي.

وقال الروقي: ”سعود آل سويلم طالع لقول هذا الكلام، هل هي مناكفة للهلاليين، هل هي إثبات أنه مش هلالي ردًا على ماجد عبدالله، ما أدري“.

ورد عليه مقدم البرنامج عبدالله الفقير ”طلعة سعود آل سويلم كلها للرد على الهلال؟ وأوضح الروقي ”العام الماضي صارت مناكفة بين رئيسي الهلال والنصر، تدخل في منشن رئيس النصر تجد تأييد غير طبيعي رغم أن الكلام فيه انزلاق، ويصل إلى الانزلاق الأخلاقي، وعندما تدخل منشن رئيس الهلال تجد اعتراضات“.

وأكمل ”طبعًا رئيس النصر تأييد مع ”المعرِّفات التي تظهر أنها جماهير نصراوية، وليس للعموم، والردود بالآلاف، المعرِّفات التي تؤشر لأنها هلالية كانوا معترضين اعتراض عجيب على محمد بن فيصل، أن هذه ليست ثقافة ولا أدبيات الهلال“.

وسئل الروقي عن المعرِّفات عندما كان سامي الجابر رئيسًا للهلال فأجاب ”سامي ما دخل في مناكفات لأحد فترة رئاسته“.

تصريحات آل سويلم

وبارك سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق فوز النصر على الفيصلي، السبت، بنتيجة 2/0، وصعوده لقمة ترتيب جدول الدوري مناصفة مع الهلال.

ونشرت جماهير النصر مقطع فيديو لرئيسها السابق بارك لهم الصدارة، وتمنى فوز فريق أوراوا الياباني على نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

وردّ السويلم على ما نشره ماجد عبدالله سابقًا من أن الإدارة السابقة كانت هلالية، حيث تمنى هزيمة ”الزعيم“ أمام الفريق الياباني.

وبعد غياب طويل، ظهر آل سويلم رئيس النصر السابق في مقطع فيديو قصير مع الممثل السعودي الشاب زيد السويداء، صنّف فيه جماهير النصر إلى ”نصراويين حقيقيين“ لا يهمهم من يكون الرئيس أو الإدارة ”المهم أن النصر يكسب“.

وفئة أخرى وصفها بأنها ”نرجسية حقودة، إذا لم تدفع لهم سينتقدونك“، مشيرًا إلى أن هذه الفئة ذات عقول صغيرة تزيد من انقسامات النصراويين وقت الأزمات، وتخلق أزمات وقت الاستقرار.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن تصريحات آل سويلم الناقدة ربما تأتي ردًّا على انتقادات المهاجم السابق ماجد عبدالله لمجلس إدارة آل سويلم.

سعود السويلم :

الف مبروك الفوز وعقبال الدوري والكاس وعقبال فوز اوراوا????. pic.twitter.com/q411t5Cyld — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) November 6, 2019

ماجد عبدالله

وقال ماجد عبدالله في تصريحات سابقة: ”الجميع يعلم أن سعود آل سويلم وإدارته هم عشاق لنادي الهلال، هذا أمر لا شكَّ فيه، والنصر فاز بالدوري اعتمادًا على ظروف خدمته بعدما كان متأخرًا بفارق تسع نقاط أو أكثر عن الهلال، بجانب أن اللاعبين الأجانب هم من يملكون الكلمة العليا في فوز النصر بلقب الدوري الاستثنائي“.

وكان آل سويلم قد ابتعد عن الساحة الرياضية بعد أن ساهم في ظهور فريق النصر ونجومه بمستويات عالية، وفازوا بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ليبتعد بعد نهاية الموسم ويأتي صفوان السويكت خلفًا له.

ويستضيف نادي الهلال السعودي منافسه نادي أوراوا ريد دياموندز، غدًا السبت، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن تلعب مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر في طوكيو.

وتعادل الهلال على أرضه 1/1 قبل أن يخسر 0/1 أمام نادي أوراوا ريد دياموندز في نهائي العام 2017، ويعود آخر تتويج للهلال بلقب دوري أبطال آسيا إلى 1992.