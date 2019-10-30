بسبب نهائي دوري أبطال آسيا.. نادي الهلال السعودي يخاطب الاتحاد البيروفي لمنع استدعاء كاريلو 

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي أجرت اتصالات في الأيام القليلة الماضية مع الاتحاد البيروفي لكرة القدم من أجل السماح للمحترف الدولي أندريه كاريلو بعدم الالتحاق بمعسكر منتخب بيرو في أيام الفيفا المقررة منتصف الشهر الحالي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن مفاوضات الهلال مع البيروفيين جاءت بسبب تزامنها مع مباراتي النهائي الآسيوي لفريق الهلال، حيث سيلتقي الأزرق نظيره أواراوا الياباني يومي 9 و24 من الشهر الحالي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن إدارة الهلال طلبت من إدارة منتخب البيرو عدم استدعاء اللاعب كاريلو للمواجهة الودية الدولية المقررة أمام منتخب تشيلي في 20 نوفمبر والتي تسبق لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني في اليابان بأربعة أيام حيث تقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.

هذا ولم تتلق إدارة الهلال ردًا من إدارة منتخب البيرو، إذ يُنتظر وصول الرد البيروفي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الهلال سيقيم معسكرًا تدريبيًا في اليابان لمدة أسبوع يسبق لقاء الإياب، وهناك رغبة هلالية بوجود جميع اللاعبين في هذا المعسكر.

وكان ‏الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن موافقة الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، على طلب نادي الهلال بالسماح للاعبيه الدوليين بالعودة إلى ناديهم بعد مباراة المنتخب مع أوزبكستان قبل نهائي دوري أبطال آسيا للحاق بالمعسكر.