هيرفي رينارد يوافق على طلب نادي الهلال بغياب لاعبي الزعيم عن مباراة السعودية وباراغواي

وافق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على طلب نادي الهلال متصدر الدوري المحلي بعودة لاعبيه إلى النادي عقب مباراة أوزبكستان ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023؛ من أجل الاستعداد لإياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال حساب المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”وافق هيرفي رينارد على طلب نادي الهلال بالسماح للاعبيه بالعودة إلى ناديهم بعد مباراة المنتخب مع أوزبكستان“.

”جاء القرار تقديرًا لمهمة الفريق الوطني التي سيخوضها في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر، حيث تقرر أن يلعب الأخضر مواجهة باراغواي الودية يوم 19 نوفمبر دون مشاركة لاعبي الهلال“.

???? إيرڤي رينارد يوافق على طلب نادي الهلال بالسماح للاعبيه بالعودة إلى ناديهم بعد مباراة المنتخب مع أوزبكستان قبل نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/xnIMH0rf6K — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 28, 2019

ويستضيف الهلال فريق أوراوا رد دياموندز الياباني في التاسع من الشهر المقبل في الرياض في ذهاب الدور النهائي، قبل أن يخوض مباراة العودة في سايتاما في 24 من الشهر ذاته.

وبلغ الهلال نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه رغم خسارته 4/2 أمام ضيفه السد القطري في إياب الدور قبل النهائي في الرياض الأسبوع الماضي.

وتأهل الهلال للنهائي بعد فوزه بنتيجة 6/5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة نظرًا لفوزه 4/1 في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الحالي.

وتعرض الهلال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في 2014 و2017، لكبوة محلية عقب خسارته مباراة القمة أمام النصر بهدفين مقابل هدف في الدوري المحلي يوم الأحد لكنه لا يزال يتصدر المسابقة.

وسيشارك بطل آسيا في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري لكن السد سيشارك في المسابقة التي ستقام على أرضه باعتباره بطل الدوري في الدولة المستضيفة.

إشادة رينارد

وأشاد المدرب الفرنسي كثير الترحال باللاعب السعودي عبر حوار مع موقع الاتحاد الدولي (الفيفا) قائلًا:“ اللاعب السعودي يملك مهارات كبيرة، ما يؤهله للعب والمنافسة في أعلى مستوى قاري، خاضت 4 أندية منافسات دوري أبطال آسيا، ولدينا 7 لاعبين من فريق الهلال الذي تأهل للدور النهائي ونأمل لهم التوفيق بنيل اللقب.

وأضاف: ”أما من حيث الأفكار الفنية فالفترة القصيرة الماضية لم تشمل إلا على خوض مباراة ودية واحدة أمام مالي وكانت مواجهة قوية بدنيًا، ومن ثم باشرنا خوض مباريات التصفيات، لعبنا 3 مباريات فزنا على سنغافورة في السعودية وتعادلنا مرتين خارجها أمام اليمن وفلسطين، وهذا يؤشر على أن المجموعة التي نلعب بها ليست سهلة وكل المنتخبات ترغب بالفوز وحصد النقاط، نأمل أن نطور من أنفسنا في الفترة المقبلة لكي نعود بحال أفضل ونبدأ بإظهار إمكانياتنا ونرضي الجمهور السعودي“.

وتابع المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار: ”أعرف أن الجمهور السعودي يريد دومًا الفوز وأن يرى منتخبه في أفضل مستوى، لعبنا أمامهم مباراة ودية في الدمام، ثم خضنا مواجهة سنغافورة في القصيم، لقد وفّر الجمهور أجواء رائعة وداعمة للاعبين وننتظر منهم المزيد في بقية مباريات التصفيات، فوجودهم يؤمن المزيد من الدعم في هذه المهمة الكبيرة“.

وعن وعوده التي يسعى لتحقيقها مع ”الأخضر“ قال رينارد: ”لا أحب أن أطلق الوعود الرنانة، لكن أتيت إلى السعودية بهدف كبير وهو التأهل لكأس العالم 2022“.

الخسارة أمام النصر

وتلقى الهلال هزيمة مريرة على يد منافسه وجاره النصر بهدفين مقابل هدف على أرضه في ديربي الرياض في الدوري السعودي؛ ما أثار الشكوك في نفوس جماهيره خاصة أن الفريق تأهل أيضًا بعد هزيمة كبيرة أمام السد القطري في إياب نصف النهائي بنتيجة 4-2.

أصبح تراجع الهلال السعودي أمرًا واضحًا في الفترة الأخيرة، خاصة أن الزعيم قدم مستويات رائعة قبل فترة التوقف الدولية الماضية في شهر أكتوبر الماضي.. وحقق 6 انتصارات متتالية أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا والدوري ثم التعاون بالدوري والسد القطري بدوري الأبطال والاتفاق وضمك بالدوري.

وقدم الهلال 10 مباريات دون هزيمة منذ الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف يوم الـ13 من أغسطس الماضي بدوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي يعكس تراجع الزعيم في الفترة الحالية بعدما تلقى للمرّة الأولى هذا الموسم هزيمتين متتاليتين.

وأكد عادل عبدالرحمن، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الهلال يمر بحالة تراجع واضحة ولكن يبدو الأمر طبيعيًا؛ لأن المرحلة الماضية بعد التوقف الدولي شهدت إصابة لاعب مهم وهو محمد كنو وأيضًا السوري عمر خريبين الذي كان خيارًا هجوميًا مهمًا بعيدًا عن البطولات الآسيوية.

وأشار إلى أن هذا التراجع يدق ناقوس الخطر في الهلال قبل نهائي دوري الأبطال، خاصة أن الفريق أمامه مباراة أخرى ضد الفتح في الدوري قبل لقاء أوراوا، كما أن هناك مباراة ستكون سهلة ضد عرعر في الكأس.

وفتحت الهزيمة أمام النصر الباب أمام الانتقادات في وجه لوتشيسكو، خاصة أن المدرب الروماني يملك لاعبين غير مقيدين بالقائمة الآسيوية مثل غوستافو كويلار وكارلوس إدواردو وغيرهما من اللاعبين؛ ما يجعله يملك القدرات الجماعية المميزة التي تساعده على تحقيق الفوز محليًا وآسيويًا.

الأخطاء الدفاعية

ويبقى الأمر الذي زاد من مخاوف جماهير نادي الهلال هو الأخطاء الدفاعية الواضحة في مباريات الفريق الأخيرة وخاصة أن الهلال استقبل 6 أهداف في مباراتين.

ويعاني دفاع الهلال مشاكل واضحة رغم ثبات التشكيلة الدفاعية الخاصة بالفريق الأزرق بقيادة الكوري الجنوبي جانج هيون سوو وعلي آل بليهي ومحمد البريك الظهير الأيمن وياسر الشهراني الظهير الأيسر.

وتعرض آل بليهي لانتقادات حادة بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها في مباراتي السد والنصر، وهو ما أثار غضب الجماهير الهلالية ضده وأثار القلق خاصة أن فريق أوراوا يضم هدافًا مخضرمًا وهو شينزو كوروكي بجانب اعتماده على السرعات.

وأكد أشرف قاسم، مدافع الهلال السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الفريق الأزرق بالفعل يلعب كرة هجومية ويعتمد على الاستحواذ والضغط والجماعية، ولكن بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت تبدو مقلقة.

وأضاف: ”هذا الأمر سببه الرئيس التراجع البدني لبعض اللاعبين بجانب غياب لاعب الوسط المدافع المتميز محمد كنو الذي لعب دورًا كبيرًا في إفساد هجمات المنافسين“.