زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى 40 ناديًا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغيير مهم، اليوم السبت، على نظام بطولة دوري أبطال آسيا.

ووافق الاتحاد الآسيوي على زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا إلى 40 ناديًا، بدءًا من العام 2021، وذلك بإضافة مجموعة جديدة لمنطقة غرب آسيا ومجموعة لمنطقة شرق آسيا.

ويتواجد 32 ناديًا في دوري أبطال آسيا، منذ تغيير نظام البطولة العام 2003.

ويعتمد اتحاد أكبر قارة في العالم تواجد 32 فريقًا في البطولة القارية، يتأهلون بالنظام التالي:

14 ناديًا من غرب آسيا (5 اتحادات).

14 ناديًا من شرق آسيا (6–5 اتحادات).

4 نوادٍ من الملحق التأهيلي (2 من غرب آسيا، 2 من شرق آسيا).

ويتم تقييم الاتحادات قبل بداية النسخة الجديدة، ويتم تقييم العشرة اتحادات المشاركة، مما يمكن تعديل المقاعد وفقًا لنتائج تقييم تحقيق معايير متطلبات دوري أبطال آسيا.

يشار إلى أن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، يجمع نادي الهلال السعودي مع أوراوا ريدز دياموندز الياباني، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 9 نوفمبر في الرياض، في حين تلعب مباراة الإياب في اليابان، يوم 24 نوفمبر.

وحقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا مرتين، عامي 1992 و2000، كما حقق أوراوا ريدز دياموندز اللقب مرتين، عامي 2007 و2017، في حين يملك بوهانغ ستيلرز الصيني الرقم القياسي في التتويج باللقب، برصيد 3 ألقاب، آخرها العام 2009.

???? #ACL2021 will be expanded to 40 clubs

???? #WAC2022 will have 12 teams, four more than #WAC2018https://t.co/oWMpk5carq

— AFC (@theafcdotcom) October 26, 2019