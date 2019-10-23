أوراوا ريد يتأهل لمواجهة نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل نادي أوراوا ريد الياباني لنهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على غوانغزو أيفرغراند الصيني بهدف دون رد، بعدما فاز ذهابًا أيضًا بهدفين دون مقابل.

ويواجه أوراوا ريد نادي الهلال السعودي الذي سبقه إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على السد القطري.

دوري ابطال اسيا : غوانغزهو ايفرجراند 0 × 1 اوراوا ريدز | هدف اوراوا الاول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/PI5pGi3bM0 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 23, 2019

وتقابل الفريقان في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، وحقق أوراوا اللقب.

وستقام مباراة الذهاب يوم 9 نوفمبر المقبل في مدينة ”الرياض“ في المملكة العربية السعودية، فيما تقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في اليابان

التاريخ يعيد نفسه ????????@Alhilal_FC ???????? ضد أوراوا ريدز ???????? pic.twitter.com/dS2JXU9oie — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 23, 2019

وقال الاتحاد الآسيوي عن تأهل الفريقين للمباراة النهائية: ”التاريخ يعيد نفسه“.