أوراوا ريد يتأهل لمواجهة نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

أوراوا ريد يتأهل لمواجهة نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تأهل نادي أوراوا ريد الياباني لنهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على غوانغزو أيفرغراند الصيني بهدف دون رد، بعدما فاز ذهابًا أيضًا بهدفين دون مقابل.

ويواجه أوراوا ريد نادي الهلال السعودي الذي سبقه إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على السد القطري.

وتقابل الفريقان في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، وحقق أوراوا اللقب.

وستقام مباراة الذهاب يوم 9 نوفمبر المقبل في مدينة ”الرياض“ في المملكة العربية السعودية، فيما تقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في اليابان

وقال الاتحاد الآسيوي عن تأهل الفريقين للمباراة النهائية: ”التاريخ يعيد نفسه“.

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