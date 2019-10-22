موعد مباراة نادي الهلال السعودي المقبلة في نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته 4-2 أمام مستضيفه السد القطري في إياب قبل النهائي في الرياض اليوم الثلاثاء.

وبلغ الهلال النهائي بعد فوزه بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة نظرًا لفوزه 4-1 في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الحالي.

وتقدم سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 13 بتسديدة أرضية من مدى قريب، لكن السد أحرز ثلاثة أهداف متتالية عبر أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 17، والكوري الجنوبي نام تاي هي بعدها بدقيقتين، وحسن الهيدوس في الدقيقة 20، لكن بافتيمبي غوميز قلص الفارق للهلال في الدقيقة 25.

وأضاف السد الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ضربة رأس قوية من بوعلام خوخي إثر تمريرة عرضية.

ويعيش الهلال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في 2014 و2017، حالة رائعة على الصعيد المحلي أيضًا وفاز بمباراته الأخيرة 3-صفر على ضمك لينفرد بالقمة بفارق أربع نقاط.

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وينتظر الفائز من مباراة الغد بين غوانجزو إيفرغراند الصيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

وكان الهلال قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل تصدر السد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للأهلي السعودي و8 لباختاكور الأوزبكي و7 لبيرسيبوليس الإيراني، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الدحيل بواقع 4-2 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على النصر السعودي بواقع 4-3 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

وتقام مباراة ذهاب الدور النهائي يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر على أرض الفريق المتأهل عن منطقة غرب آسيا، والإياب يوم 24 من نفس الشهر على أرض الفريق المتأهل من شرق آسيا.