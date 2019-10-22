جدل حول أداء التحكيم في مباراة الهلال والسد (فيديو)‎

أثار حكم مباراة الهلال ضد السد، السنغافوري محمد تقي، جدلًا كبيرًا بقراراته في مباراة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة بعض القرارات التحكيمية التي كانت تتطلب حسمًا كبيرًا، وكان أبرزها لمسة يد واضحة على خوخي بوعلام، لاعب السد، وإيقافه هجمة خطيرة للاعبي الزعيم، ولكن الحكم لم يشهر أي كارت في وجه اللاعب.

دوري ابطال اسيا : ???? الهلال 2 × 3 السد | لقطة بوعلام ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/3iaIjdpKcB — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 22, 2019

وفي هجمة أخرى، تدخل البريك، لاعب الهلال، مع مهاجم السد أكرم عفيف، الذي سقط داخل منطقة الجزاء، واحتسبها الحكم ركلة جزاء وسجل منها اللاعب هدفه الأول، واعترض الجمهور على أن سقوط جسد اللاعب كان من خارج المنطقة.

لايوجد خطأ إطلاقاً ..!!

واذا فيه خطا مكانه خارج منطقة الجزاء..!!

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الاتحاد الاسيوي افسد من على وجه الارض

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#الهلال_السد_دوري_اسيا pic.twitter.com/FcLQno0lA2 — ماكس الهلالي (@hfc_x6) October 22, 2019

فيديو : هدف #السد يتعادل 1 – 1 مع #الهلال_السعودي عن طريق اكرم عفيف من ركلة جزاء د16 .. في إياب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا #كلنا_قطر pic.twitter.com/4MI15LVAvP — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 22, 2019

كما طالب لاعبو السد بوجود لمسة يد على ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

#دوري_ابطال_اسيا ⚽️ لاعبو السد يطالبون بوجود لمسة يد على ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء..#ACL2019 pic.twitter.com/Af9qXMmY7n — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 22, 2019

وتأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته 4-2 أمام مستضيفه السد القطري في إياب قبل النهائي في الرياض اليوم الثلاثاء.

وبلغ الهلال النهائي بعد فوزه بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة نظرًا لفوزه 4-1، في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الحالي.

وتقدم سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 13 بتسديدة أرضية من مدى قريب، لكن السد أحرز ثلاثة أهداف متتالية عبر أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 17، والكوري الجنوبي نام تاي هي بعدها بدقيقتين، وحسن الهيدوس في الدقيقة 20، لكن بافتيمبي غوميو قلص الفارق للهلال في الدقيقة 25.

وأضاف السد الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ضربة رأس قوية من بوعلام خوخي إثر تمريرة عرضية.

ويعيش الهلال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في 2014 و2017، حالة رائعة على الصعيد المحلي أيضًا وفاز بمباراته الأخيرة 3-صفر على ضمك لينفرد بالقمة بفارق أربع نقاط.

وسيتأهل الفائز للعب في النهائي ضد أوراوا رد دياموندز الياباني أو قوانغتشو إيفرجراند الصيني، وفاز أوراوا على أرضه 2-صفر ذهابًا.

وسيشارك بطل آسيا في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري، لكن حتى إذا خرج السد، فإنه سيظهر في المسابقة التي ستقام على أرضه لأنه بطل الدولة المستضيفة.