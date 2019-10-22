جدل حول أداء التحكيم في مباراة الهلال والسد (فيديو)‎

جدل حول أداء التحكيم في مباراة الهلال والسد (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير

أثار حكم مباراة الهلال ضد السد، السنغافوري محمد تقي، جدلًا كبيرًا بقراراته في مباراة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة بعض القرارات التحكيمية التي كانت تتطلب حسمًا كبيرًا، وكان أبرزها لمسة يد واضحة على خوخي بوعلام، لاعب السد، وإيقافه هجمة خطيرة للاعبي الزعيم، ولكن الحكم لم يشهر أي كارت في وجه اللاعب.

وفي هجمة أخرى، تدخل البريك، لاعب الهلال، مع مهاجم السد أكرم عفيف، الذي سقط داخل منطقة الجزاء، واحتسبها الحكم ركلة جزاء وسجل منها اللاعب هدفه الأول، واعترض الجمهور على أن سقوط جسد اللاعب كان من خارج المنطقة.

كما طالب لاعبو السد بوجود لمسة يد على ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

وتأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته 4-2 أمام مستضيفه السد القطري في إياب قبل النهائي في الرياض اليوم الثلاثاء.

وبلغ الهلال النهائي بعد فوزه بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة نظرًا لفوزه 4-1، في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الحالي.

وتقدم سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 13 بتسديدة أرضية من مدى قريب، لكن السد أحرز ثلاثة أهداف متتالية عبر أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 17، والكوري الجنوبي نام تاي هي بعدها بدقيقتين، وحسن الهيدوس في الدقيقة 20، لكن بافتيمبي غوميو قلص الفارق للهلال في الدقيقة 25.

وأضاف السد الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ضربة رأس قوية من بوعلام خوخي إثر تمريرة عرضية.

ويعيش الهلال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في 2014 و2017، حالة رائعة على الصعيد المحلي أيضًا وفاز بمباراته الأخيرة 3-صفر على ضمك لينفرد بالقمة بفارق أربع نقاط.

وسيتأهل الفائز للعب في النهائي ضد أوراوا رد دياموندز الياباني أو قوانغتشو إيفرجراند الصيني، وفاز أوراوا على أرضه 2-صفر ذهابًا.

وسيشارك بطل آسيا في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري، لكن حتى إذا خرج السد، فإنه سيظهر في المسابقة التي ستقام على أرضه لأنه بطل الدولة المستضيفة.

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