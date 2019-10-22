أهداف مباراة الهلال والسد.. 3-2 للفريق القطري (فيديو)

تقدم سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي بهدف في شباك السد القطري، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية.

وفي الدقيقة 13 أحرز الدوسري هدف الهلال الأول من تسديدة قوية.

وبعده بدقائق نجح أكرم عفيف في إحراز هدف التعادل للسد من ركلة جزاء، وتبعه نام تاي بالهدف الثاني، والهيدوس بالهدف الثالث في دقائق مجنونة.

وفي الدقيقة 24 قلص الفرنسي غوميز النتيجة وأحرز الهدف الثاني للهلال.

هدف ⚽️ البداية التي كان يبحث عنها الموج الأزرق ???? الهلال 1 السد 0#ACL2019 pic.twitter.com/jVepdJ09ZY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 22, 2019

فيديو : هدف #السد يتعادل 1 – 1 مع #الهلال_السعودي عن طريق اكرم عفيف من ركلة جزاء د16 .. في إياب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا #كلنا_قطر pic.twitter.com/4MI15LVAvP — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 22, 2019

فيديو : هدف #الهلال السعودي يقلص الفارق 2 – 3 أمام #السد عن طريق غوميز د25 .. في إياب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا #كلنا_قطر pic.twitter.com/3fJ2uf1T91 — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 22, 2019

وحقق الهلال فوزًا مريحًا في لقاء الذهاب في قطر بنتيجة 4-1 ما يجعله على أعتاب بلوغ الدور النهائي للبطولة القارية وهو ما يسعى لحسمه في لقاء الليلة.

يملك الفريقان تاريخًا من المواجهات بدأ في الـ16 من نوفمبر 1999 بدوري أبطال آسيا عام 2000 وفاز الهلال ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 ، 2-1.

وتفوق الهلال -أيضًا- في كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002 بهدف دون رد ولكن السد نجح في إقصاء الهلال في نسخة دوري الأبطال عام 2003 بنتيجة 3-1.

وفي دوري أبطال آسيا 2010 ، فاز الهلال بثلاثية دون رد وتعادلا في السعودية دون أهداف كما أن الهلال تفوق في دوري الأبطال 2014 بتعادل مثير في قطر بهدفين لكل منهما ثم فوز ساحق بخماسية نظيفة بالسعودية.

وتكرر الموعد بينهما في ربع النهائي بالنسخة ذاتها وصعد الهلال بفوز صعب بهدف نظيف ثم التعادل في قطر دون أهداف، وفاز السد في دوري الأبطال 2015 بهدف نظيف بدور المجموعات ثم فاز الهلال بالسعودية بنتتيجة 2-1 قبل أن يأتي الفوز الكبير في جولة الذهاب لنصف نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال بنتيجة 4-1.

وقدم الهلال مسيرة مميزة بدوري الأبطال هذا الموسم وصعد عبر المجموعة التي ضمت العين الإماراتي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني بواقع 4 انتصارات وتعادل وهزيمة ثم صعد على حساب الأهلي السعودي في دور الستة عشر بنتيجة 4-2 في جدة والخسارة بهدف دون رد في الرياض ثم أطاح بالاتحاد في ربع النهائي بعد تعادل دون أهداف في جدة وفوز مثير بنتيجة 3-1 في الرياض.

وتأهل السد عبر المجموعة التي ضمت الأهلي السعودي وبيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي ثم أقصى جاره الدحيل بالتعادل بهدف لكل منهما ثم الفوز بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر كما تغلب على النصر بنتيجة 3-1 بعد الخسارة ذهابًا بالسعودية بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

ويتصدر قائمة هدافي الهلال بدوري أبطال آسيا النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز برصيد 9 أهداف بينما يبقى هداف السد المهاجم أكرم عفيف برصيد 4 أهداف.