السد القطري يتلقى صدمة قبل مباراة الهلال بدوري أبطال آسيا

تلقى نادي السد القطري صدمة قبل ساعات من مواجهة الهلال، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

وخسر السد ذهابًا على ملعبه بأربعة أهداف لهدف واحد.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف عبدالكريم حسن لاعب السد القطري لمدة خمسة شهور، مع فرض غرامة مالية عليه وحرمانه من المشاركة في بطولات الأندية التابعة للاتحاد، طوال فترة الإيقاف.

وجاء القرار، وفقًا لما ذكره موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء نص قرار العقوبة ضد الدولي القطري الحائز على جائزة أفضل لاعب آسيوي، العام الماضي، بإيقافه لمدة خمسة شهور، بما في ذلك غيابه التلقائي عن مباراة إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، في وقت لاحق اليوم في الرياض.

ويبدأ الإيقاف من تاريخ القرار (أي من 21 أكتوبر 2019 إلى 20 مارس 2020)، ويشمل جميع مباريات مسابقات الأندية في الاتحاد القاري، فضلًا عن غرامة قدرها خمسة آلاف دولار يتم دفعها خلال 30 يومًا من تاريخ القرار.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تحذير اللاعب، بأنه في حال تكرار ما بدر منه خلال مباراة الهلال، سيتم فرض عقوبة أشد قسوة عليه.

ولن يتمكن حسن من المشاركة مع السد في حال تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم صعوبة المواجهة أمام الهلال في الرياض.

سبب الطرد

وقطع الهلال السعودي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة في ست سنوات، بعد فوز كبير خارج الديار 4-1 على السد القطري، في ذهاب الدور قبل النهائي، مطلع الشهر الحالي.

وعوض الهلال، الذي خسر في نهائي 2014 و2017، تأخره بهدف مبكر سجله مهاجمه الفرنسي بافتيمبي جوميس بالخطأ في مرماه، ليعاقب منافسه القطري الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد حسن أفضل لاعب آسيوي.

وبعد أن وضع الكرة في شباك فريقه في الدقيقة 14، عوض جوميس مهاجم سوانزي سيتي السابق الخطأ بعد 19 دقيقة أخرى، عندما سدد في سقف المرمى من مدى قريب بعد أن تسببت تمريرة مروعة من طارق سلمان مدافع السد في فرصة خطيرة للفريق السعودي.

وطُرد حسن ببطاقة حمراء مباشرة عقب اعتراضه في غضب على إنذاره من قبل الحكم العماني أحمد الكاف؛ بسبب مخالفة ضد محمد البريك ظهير أيمن الهلال.

وسيجد السد بطل آسيا 2011، وهو آخر بطل عربي للمسابقة، نفسه في موقف صعب للتعويض، خاصة أنه سيخوض مباراة الرياض دون اثنين من أبرز لاعبيه، وهما الهداف الجزائري بغداد بونجاح والمدافع حسن.