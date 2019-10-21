التشكيلة المتوقعة للهلال ضد السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي الهلال السعودي منافسه السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء.

وتقام المباراة الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القارة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 2.

ونجح الهلال في تحقيق فوز كبير في مباراة الذهاب في قطر بالفوز 4/1 ليقترب من الوصول للنهائي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام السد:

حراسة المرمى: محمد الواكد، أو عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سوو، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، كاريلو ، سالم الدوسري.

الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي غوميز.

تفوق تاريخي

ومباراة الثلاثاء هي المواجهة رقم 14 بين الهلال والسد قاريًا، ويسيطر الهلال على تاريخ مواجهات الفريقين الآسيوية، حيث فاز في 8 منها وتعادل 3 مرات وخسر مرتين فقط، وسجل مهاجموه 22 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.

وتحمل مباراة الغد الرقم 35 في تاريخ مواجهات الهلال مع الفرق القطرية، ويقف التاريخ إلى جانب الهلال في 34 مواجهة سبقت مباراة الغد، بالفوز في 19 مباراة، مقابل 6 هزائم.

وخسر الهلال من السد مرتين، في حين هزم مرة واحدة من كل من أم صلال والغرافة ولخويا والريان، بينما حضر التعادل في 9 مواجهات أمام السد 3 مرات والدحيل مثلها والريان مرتين والغرافة مرة، وسجل الهجوم الهلالي خلال تلك المواجهات 64 هدفًا بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا.

وأكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، أن فريقه جاهز لمفاجآت ومغامرات السد القطري، مشددًا على أن لاعبيه سوف يقاتلون من أجل تحقيق حلم بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.

تصريحات رازفان

وقال رازفان في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، : ”نعلم أن مواجهة الغد مهمة جدًا لبلوغ النهائي، وندرك أنه لم يُحسم أي شيء بعد، نتيجة الذهاب جيدة لكن لا ينبغي الركون إليها، وعلينا تحمل مسؤولياتنا والعمل بشكل مستمر لحسم التأهل“.

ووجه رازفان رسالة لجماهير الهلال قائلًا: ”جماهيرنا الكبيرة عليها دور مهم غدًا في مضاعفة الضغط على الفريق المنافس وترجيح كفتنا وننتظر منهم الكثير، علينا القتال واللعب بكل قوة من أجل تحقيق الهدف والغاية الكبرى لكل الجماهير وهي الوصول للنهائي“.

وواصل ”هذه الرسالة موجهة للجميع من جماهير وإعلام، عليكم مسؤولية كبيرة لا تقل عن اللاعبين، يجب دعم الفريق ومساندته من أجل تحقيق الحلم“، ورد رازفان على سؤال حول مباراة النصر المهمة في الجولة المقبلة من الدوري، فتساءل متعجبًا: ”هل هي أهم من نصف نهائي دوري أبطال آسيا؟“.

ولعب الهلال تحت قيادة مدربه الروماني، 12 مباراة، منها 7 في الدوري المحلي، و5 في دوري أبطال آسيا، وفاز الهلال مع لوشيسكو، 9 مرات مقابل التعادل في مباراتين والخسارة مرة واحدة كانت أمام مواطنه أهلي جدة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وسجل هجوم الهلال مع لوشيسكو، 33 هدفًا، منها 22 في الدوري المحلي، و11 في دوري الأبطال، فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا، منها 6 في الدوري، و5 في البطولة القارية.

ويعيش الهلال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في 2014 و2017، حالة رائعة على الصعيد المحلي أيضًا وفاز بمباراته الأخيرة 3/0 على ضمك لينفرد بالقمة بفارق 4 نقاط.

وشدد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد، على تمسكه بحظوط فريقه الضعيفة في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، عندما يواجه مضيفه الهلال السعودي، غدًا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي البطولة، وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: ”سننافس حتى الرمق الأخير رغم صعوبة المهمة، خسرنا ذهابًا لكن لماذا لا نفوز غدًا؟ لدينا الإمكانات لفعل ذلك، وأنا دائمًا أنظر للأمور الإيجابية“.

وأوضح نجم برشلونة السابق، أن فريقه سيكون لديه غيابات في مباراة الغد، لكنه استدرك بقوله: ”سنلعب بإمكانياتنا، ونثق بقدرتنا على فعل شيء ما“.