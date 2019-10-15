تقارير: الاتحاد الآسيوي يستبعد تواجد تقنية الـVAR في نهائي دوري أبطال آسيا 2019

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استقر على عدم تواجد تقنية الـVAR في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة ”الرياضية“، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيستبعد تقنية ”VAR“ في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 نظرًا لتعارضها مع نظام البطولة المعتمد.

وجاء قرار لجنة الحكام باستبعاد المقترح خلال اجتماعها الدوري برئاسة الصيني دوز هاوكاي.

وأكدت اللجنة على إمكانية استخدام تقنية ”var“ مستقبلًا في البطولة القارية وفق أحدث التجهيزات العالية.

وبات فريقا الهلال وأوراوا الياباني الأقرب للتأهل للمباراة النهائية عطفًا على نتائج مباريات الذهاب في نصف نهائي المسابقة.

وتغلب الهلال على السد القطري بأربعة أهداف لهدف في مباراة الذهاب، فيما فاز أوراوا على جوانغزهو الصيني بهدفين دون ردٍ على أرضه.

وكانت هناك ضغوط تمارس من بعض الاتحادات الرياضية على المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل اعتماد تقنية الـvar بشكل رسمي في نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية.

وغابت تقنية الفيديو عن الظهور فى مواجهتي الذهاب والإياب بين فريقي الهلال السعودي والسد القطري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية 2019.

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت نجاح 32 حكمًا آسيويًا، بينهم تركي الخضير السعودي الدولي، في دورة من 6 أيام عن تقنية حكم الفيديو المساعد، احتضنتها كوالالمبور عاصمة ماليزيا ومقر الاتحاد الآسيوي.