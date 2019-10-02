أهداف مباراة أوراوا ريد وغوانغزو.. 2-0 للفريق الياباني (فيديو)

سجل البرازيلي فابريسيو لاعب أوراوا ريد دياموندز، هدف التقدم لفريقه أمام غوانغزو الصيني، خلال اللقاء الذي يقام على ملعب سايتاما ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء الهدف الأول للفريق الياباني في الدقيقة الـ 19 من المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق اللاعب البرازيلي فابريسيو.

ويسيطر أواروا ريد على مجريات اللقاء، والتي كشفت مهارة اللاعبين والصعوبة المنتظرة للهلال حال تأهل الفريقين للمباراة النهائية.

وستقام مباراة الإياب في غوانزو في 22 أكتوبر، وسيواجه الفائز السد القطري، أو الهلال السعودي في النهائي في نوفمبر المقبل.

وفي الدقيقة 75 سجل تاكاهيرو سكيني الثاني للفريق الياباني.

اوراوا 2 × 0 جوانجزو | هدف تاكاهيرو صاروووخ ????????#ارواوا_جوانجزو pic.twitter.com/K7bIfIwEBC — موسى كينج جووووووول (@CG6l50K51IOJnZM) October 2, 2019

وكان الهلال السعودي وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن حقق ”الزعيم“ فوزًا ساحقًا على السد القطري في عقر داره 4-1، في ذهاب دور نصف النهائي.

ويحتاج الهلال إلى الفوز، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة 0-3، أو بنتيجة أقل عندما يلتقي الفريقان في لقاء الإياب في العاصمة السعودية الرياض، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حتى يضمن التأهل إلى النهائي.