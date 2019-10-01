الصحف الإسبانية عن سقوط السد أمام الهلال: هزيمة قاسية لتشافي وحلم دوري أبطال آسيا يختفي

اهتمت الصحافة الإسبانية بمباراة السد القطري ونادي الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لكون مدرب الفريق القطري هو تشافي هيرنانديز، أحد أساطير برشلونة والمنتخب الإسباني، ويعتبر من المرشحين لتدريب فريقه السابق في المستقبل.

وكتبت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن اللقاء: ”هزيمة قاسية لفريق السد ومدربه تشافي هيرنانديز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا“.

واعتبرت الصحيفة أن تشافي أمام أكبر تحدٍ في تاريخه، إذ خسر على أرض ملعبه أمام الهلال السعودي 1-4، ويحتاج لأفضل ما في لاعبيه لتجاوز الفريق السعودي في لقاء الإياب المقرر يوم 22 من الشهر الحالي.

بينما كتبت ”آ س“: ”حلم دوري أبطال آسيا يختفي للسد وتشافي هيرنانديز“، وأكدت أن الفريق القطري سيقف للمرة الثانية على أبواب النهائي حيث خسر أمام الهلال السعودي في الدوحة 1-4، ولعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35.

واعتبرت الصحيفة الهزيمة قاسية للمدرب تشافي هيرنانديز الذي ظهر فريقه بوجهين قبل وبعد الطرد.

بينما كتبت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“: ”تشافي هيرنانديز يخسر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 1-4″، مؤكدة أن المدرب تلقى عقابًا قاسيًا من الفريق السعودي الذي فاجأ الفريق القطري واستغل تفوقه العددي.