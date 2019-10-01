تشافي هيرنانديز عقب مباراة السد والهلال: لن نستسلم (فيديو)

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، عن شعوره بخيبة الأمل بعد خسارة فريقه ضد نادي الهلال السعودي 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”أشعر بخيبة أمل كبيرة كنا الأفضل حتى تلقينا الكارت الأحمر“.

وأضاف: ”كانت هناك مباراتان قبل الكارت وبعده وأصبح من الصعب الدفاع والهجوم، وقبل الكارت كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني وما زالت هناك مباراة أخرى في السعودية“.

وتابع: ”وربما نحصل على ركلة جزاء وحالة طرد ضد فريقهم وسنفقد لاعبين مهمين هما بغداد بونجاح لتراكم البطاقات، وعبدالكريم حسن للطرد، ولكن في النهاية لن نستسلم“.

قطع الهلال السعودي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة في ست سنوات بعد فوز كبير خارج الديار 4-1 على السد القطري في ذهاب الدور قبل النهائي في الدوحة اليوم الثلاثاء.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في لقاء الإياب يوم 22 أكتوبر تشرين الأول، ويلعب الفائز منهما ضد أوراوا رد دايموندز الياباني أو قوانغتشو إيفرغراند الصيني في النهائي الشهر المقبل.