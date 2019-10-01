مباراة السد والهلال.. احتفال علي البليهي بهدفه أمام الجمهور القطري يثير الجدل (فيديو)

أثارت طريقة احتفال علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي، بهدفه في شباك السد القطري، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تقام في الدوحة، الكثير من الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتقدم الهلال بهدفين لهدف، وسجل البليهي الهدف الثاني بصدره، ليذهب أمام مدرجات الجمهور القطري واضعًا يديه خلف ظهره ثم يسقط على الأرض، وهو ما اعتبره البعض استفزازًا للجمهور.

أحتفالية علي البليهي : امام جماهير السد

بعد تسجيله للهدف الثاني في مرمى السد ذبحناهم 🙂 pic.twitter.com/SSUb8bonPq — عبدالحميد (@BAYERN__ALHILAL) October 1, 2019

علي البليهي: جلاد القطريين pic.twitter.com/UJHJjegXP2 — عبدالرحمن العرفج ???? (@d7_5alid) October 1, 2019

ويسعى الفريق الهلالي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الذي سيقام في الرياض في 22 أكتوبر الجاري.

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي بعد أن تجاوز الاتحاد في الدور ربع النهائي (0-0 ذهابًا و3-1 إيابًا)، في حين تأهل السد بعد فوزه على النصر في إياب الدور ربع النهائي 3-1 (الذهاب 2-1 للنصر).

هذه هي المرة الخامسة التي يبلغ فيها الهلال الدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية بمسماها الجديد، ويأمل ممثل السعودية في أن يتمكن من تجاوز السد والوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة.

ويتقابل الفائز في نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز بالمباراة الثانية لقبل النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسيا، التي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وجوانجزهو إيفرغراند الصيني.

مباراة اليوم هي التاسعة التي تجمع بين ناديي السد القطري والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، منذ المواجهة الأولى في عام 2010.

ويمتلك الهلال الأفضلية في المواجهات المباشرة من خلال الفوز أربع مرات مقابل فوز واحد للسد وثلاثة تعادلات، وكانت آخر مباراة بينهما في مايو 2015 حيث فاز الهلال بنتيجة 2-1.

وكان الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الهلال الذي فاز بنتيجة (5-0)، ضمن مجموعات أبطال آسيا 2014، وسجل الخماسية ياسر القحطاني ”ركلة جزاء“، وسلطان الدعيع، وناصر الشمراني ”هاتريك“.