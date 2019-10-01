الاتحاد الآسيوي: تمديد فترة تقديم العطاءات لشراء الحقوق الإعلامية في غرب آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد فترة تقديم العطاءات لشراء الحقوق الإعلامية لبطولاته في منطقة غرب آسيا، بعد أن أصدر في يونيو الماضي دعوة للمشاركة في تقديم الطلبات لشراء الحقوق التجارية للحقوق الإعلامية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وأعطى فرصة للتقديم حتى 30 سبتمبر الماضي، قبل أن يمددها أسبوعين إضافيين.

ويتضمن العطاء الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، وتصفيات كأس العالم 2022، كما يتضمن العطاء أيضًا مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب بقية البطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مثل كأس آسيا للسيدات 2022، وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات، وبطولات كرة الصالات.

وأكد مصدر آسيوي لوكالة الأنباء الألمانية: ”نعم تم تمديد مهلة تقديم العطاءات لأسبوعين إضافيين ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري“.

وأضاف: ”الأمور تتجه إلى أن الإمارات والسعودية ستقدمان عطاءاتهما خلال الأيام المقبلة، بعد تنسيق مشترك حول المبالغ المقترحة لكل اتحاد“.

وسيجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم منتصف الشهر الجاري في جمهورية فيتنام، للمصادقة على العطاءات المقدمة بعد رفعها من قبل لجنة العروض.

وبدأت عملية استقبال العطاءات، اعتبارًا من 9 مايو الماضي، لبيع الحقوق التجارية والخدمات المتعلقة بمسابقات الاتحاد الآسيوي لدورة الحقوق التالية لمنافسات المنتخبات والأندية في كرة القدم للفترة من 2021 إلى 2024م.

وتتضمن المناقصة أن يقوم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم أفضل تقنيات البث التلفزيوني، واستقطاب الجمهور والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة، من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.

وتركز طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استقطاب جماهير لعبة كرة القدم، وذلك من أجل مساعدة الاتحادات الوطنية وشركاء البث التلفزيوني لتطوير المسابقات، واستقطاب الدخل الذي يتم استثماره في اللعبة.

وتركز المناقصة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد بالحقوق الإعلامية، وبما يتناسب مع ارتفاع نوعية البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتزايد أعداد عشاق كرة القدم في أكبر قارات العالم.