مباراة الهلال ضد السد.. كل ما تريد معرفته عن المواجهة الحاسمة في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب ”ثاني بن جاسم“ في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء المرتقب بين السد القطري وضيفه الهلال السعودي في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويبحث الهلال السعودي عن استكمال مغامرته من أجل استعادة اللقب الآسيوي الغائب منذ عام 2000.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري، اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا:

موعد مباراة السد والهلال والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”ثاني بن جاسم“ في العاصمة القطرية الدوحة بصافرة الحكم أحمد أبو بكر الكاف في الساعة الـ 18:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.

مشوار الفريقين

صعد الهلال متصدرًا المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بعد أن حصد 13 نقطة في 6 مباريات وفاز في 4 لقاءات وتعادل مرة وخسر مباراة ثم تأهل لمواجهة الأهلي السعودي في دور الستة عشر وفاز في لقاء الذهاب بنتيجة 4-2 وخسر في الإياب بهدف دون رد ثم أطاح بالاتحاد السعودي في دور الثمانية بعد التعادل ذهابًا دون أهداف والفوز إيابًا بنتيجة 3-1.

وخاض الهلال 10 مباريات في البطولة حتى الآن حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وسجل الفريق الأزرق 18 هدفًا واستقبل 9 أهداف ويعد هداف الهلال بالبطولة النجم الفرنسي بافتيمبي جوميز برصيد 7 أهداف.

وتأهل السد متصدرًا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من خلال 6 مباريات ثم تخطى عقبة الدحيل في دور الستة عشر بعد التعادل بهدف لكل منهما ثم الفوز بنتيجة 3-1 كما عبر فريق النصر السعودي بعد الخسارة بنتيجة 2-1 ثم الفوز بنتيجة 3-1 في الإياب.

وخاض السد 10 مباريات في البطولة حتى الآن حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل مرتين وخسر 3 مباريات، وسجل الفريق القطري 15 هدفًا واستقبل 13 هدفًا ويعد هداف السد بالبطولة أكرم عفيف برصيد 4 أهداف.

تاريخ المواجهات

يتفوق الهلال على السد خلال تاريخ اللقاءات الذي جمع خلال 12 مواجهة، وفاز الهلال في 7 لقاءات وفاز السد مرتين وتعادلا 3 مرات.

وبدأت اللقاءات في دوري أبطال آسيا عام 2000 وفاز الهلال السعودي ذهاباً وإياباً بنتيجة 1-0 ثم 2-1 ثم تقابل الفريقان في نصف نهائي كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002 وفاز الهلال أيضاً بنتيجة 1-0 ولكن السد حقق أول فوز على الهلال بنتيجة 1-0 في دوري أبطال آسيا عام 2003.

وتجدد الموعد في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2010 وفاز الهلال بثلاثية دون رد وتعادلا دون أهداف ثم تقابلا في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2014 وتعادلا بهدفين لكل منهما وفاز الهلال بخماسية دون رد.

وتجدد الصدام في ربع نهائي نسخة 2014 وفاز الهلال بهدف ثم تعادلا دون أهداف وصعد الهلال لنصف النهائي، وتقابل الفريقان في دور المجموعات بنسخة دوري الأبطال عام 2015 وفاز الهلال بنتيجة 2-1 وتغلب السد بهدف نظيف.

أسلحة الهلال

يحشد الهلال أسلحته لعبور عقبة السد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمته في جولة الإياب بالسعودية، وعبر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال عن جاهزية فريقه لخوض اللقاء مؤكداً أن المنافس يلعب كرة منظمة.. والفريقان لديهما أفكار متشابهة كما أن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد تطور واكتسب خبرات كبيرة كمدرب.

وتبدو صفوف الهلال مكتملة عدا غياب اللاعب نواف العابد بسبب الإصابة، وتبدو أفكار لوشيسكو متمثلة في طريقة اللعب المعتادة 4-2-3-1 بوجود الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع محمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون وعلي آل بليهي وياسر الشهراني كما يلعب في خط الوسط محمد كنو وبجواره عبد الله عطيف وأمامها الإيطالي سباستيان جيوفينكو في دور صانع الألعاب المحوري، وعلى الأطراف البيرفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري، بينما يقود الهجوم الفرنسي بافتيمبي جوميز.

وأكد عادل عبد الرحمن، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السعودي، لـ“إرم نيوز“ أن الهلال يقدم كرة جماعية رائعة تتطور بشكل كبير هجوميًّا بدليل أنه سجل 19 هدفاً في 10 مباريات.

وأوضح أن وجود جوميز كمهاجم رائع يستطيع دك حصون دفاعات المنافسين سيكون عقبة أمام السد بجانب سرعات ومهارات الدوسري وجيوفينكو وكاريلو، مؤكداً أن هناك خبرات في صفوف الهلال ستساعده في موقعة الدوحة.

السد.. وأفكار تشافي

يراهن السد القطري على أفكار مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الأسبق والذي ساهم مع الفريق في تخطي دور المجموعات كلاعب مع المدرب السابق البرتغالي جيسوالدو فيريرا ثم اعتزل واتجه للتدريب وقيادة الفريق.

وأكد تشافي قبل اللقاء أنه يتمنى التتويج باللقب وهو الهدف الذي يعمل الفريق من أجله، موضحاً أنه سيلعب لتحقيق الفوز سواء في لقاء الذهاب بالدوحة أو الإياب بالسعودية.

وتبدو تشكيلة الهلال شبه ثابتة وتضم الحارس سعد الدوسري وأمامه رباعي الدفاع طارق سلمان وبوعلام خوخي وحامد إسماعيل وعبد الكريم الحاج، بينما يقود خط الوسط الكوري الجنوبي وو يونج وجابريل أريناس ”جابي“ وحسن الهيدوس كصانع ألعاب والكوري الجنوبي تي هي نام وأكرم عفيف كجناحين مع الهداف الجزائري بغداد بونجاح في الهجوم.

وقال محمود جابر مدرب أم صلال القطري الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن السد فريق قوي وطموح ويملك رغبة في تحقيق دوري الأبطال مع مدربه تشافي الذي يبحث مستقبلاً عن قيادة برشلونة.

وأضاف:“ بونجاح وعفيف دويتو هجومي متميز بجانب موهبة حسن الهيدوس أيضًا، كما أن السد يملك السرعات في خط الوسط وهو أمر سيكون مهمًّا في واقع المباراة“.