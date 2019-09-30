السد ضد الهلال.. 7 لاعبين من ”الزعيم“ يواجهون خطر الإيقاف في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يعيش جمهور نادي الهلال السعودي في حالة قلق قبل مواجهة السد القطري، إذ يواجه 7 لاعبين، خطر الإيقاف في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، المقررة يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض.

واللاعبون الـ 7 هم: بافيتيمبي غوميز، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد كنو، ناصر الدوسري، علي آل بليهي، وهتان باهبري.

وسيواجه اللاعبون السبعة خطر الإيقاف، حال تلقي أي منهم بطاقة صفراء، في مباراة السد المقبلة، الأمر الذي سيضر بالفريق، في مباراة الإياب الحاسمة في الرياض.

⚠️| المهددين بالإيقاف عن إياب دور نصف النهائي في حال حصولهم على بطاقة صفراء. pic.twitter.com/gkWXMyDtT2 — اخبار الهلال (@hilalstuff) September 30, 2019

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما أزاح شقيقه اتحاد جدة من ربع النهائي، بينما وصل السد للدور نفسه على حساب النصر السعودي.

ويحل الهلال ضيفًا على السد، غدًا الثلاثاء، على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية.

مباراة الغد هي التاسعة التي تجمع بين ناديي السد القطري والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد، منذ المواجهة الأولى في عام 2010.

ويمتلك الهلال الأفضلية في المواجهات المباشرة، من خلال الفوز أربع مرات مقابل فوز واحد للسد وثلاثة تعادلات، وكانت آخر مباراة بينهما في أيار/مايو 2015، حيث فاز الهلال بنتيجة 2-1.

ويتقابل الفائز في نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لقبل النهائي، والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانزهو إيفرغراند الصيني.