تصريحات غاضبة من سالم الدوسري بعد اشتباكات اللاعبين خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد

أعرب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، عن دهشته من التعرض لهجوم من جانب لاعبي اتحاد جدة، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء.

واقتنص الهلال بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على مواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وقال الدوسري خلال تصريحات عقب اللقاء:“مندهش من تصرف لاعبي اتحاد جدة بالهجوم ضدي خلال اللقاء، ثم الاعتذار لي بعد المباراة، ما الفائدة من الاعتذار بعد ذلك؟“.

وأضاف:“أحترم اتحاد جدة كثيرًا، ما قمت به أمر طبيعي في عالم كرة القدم لإخراج لاعبي الخصم من أجواء اللقاء“.

وتابع:“سعداء بالفوز والتأهل إلى نصف النهائي، ونعد الجماهير بالأفصل خلال الفترة المقبلة“.

وأتم:“نطوي صفحة مباراة اليوم، ونأخذ الأمور خطوة بخطوة“.

ملخص كامل لـ سهرة ابطال اسيا المممتعه ????????????! إياب دور الـ8 ، دوري ابطال اسيا#الهلال 3 × 1 #الاتحاد

تعليق الرااائع روؤف خليف HD

مشاهدة ممتعه لـ الجميع ????????. #الهلال_الاتحاد_دوري_اسيا pic.twitter.com/HCYYYdraUc — عز (@MnbrMadrid5) September 17, 2019

واقتنص فريق الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقلب الهلال الطاولة على مواطنه وضيفه اتحاد جدة وعاد من تأخره بهدف لفوز بثلاثية في مباراة الإياب لربع نهائي البطولة، بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب.

وتقدم اتحاد جدة بهدف عن طريق زياد الصحفي في الدقيقة 11.

وعاد الهلال ليضرب بثلاثية عبر البيروفي أندري كاريلو، وسالم الدوسري، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، في الدقائق 44 و48 و79.

ويواجه الهلال فريق السد القطري في نصف النهائي، بعد أن أطاح الأخير بالنصر السعودي من ربع النهائي.