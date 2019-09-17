مباراة الهلال والاتحاد.. اشتباك قوي بين اللاعبين (فيديو)

شهدت مباراة الهلال والاتحاد التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا، مشاحنات قوية بين اللاعبين مع نهاية المباراة، التي حقق فيها الزعيم الفوز 3-1.

تأهل الهلال السعودي للدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 3-1 على منافسه المحلي الاتحاد اليوم الثلاثاء.

وضرب الهلال موعدًا مع السد القطري، آخر فائز عربي باللقب عام 2011، بعد أن أطاح بالنصر السعودي من دور الثمانية أمس الإثنين.

كان الاتحاد الذي تعادل بملعبه دون أهداف في لقاء الذهاب، البادئ بالتسجيل مبكرًا عبر المدافع زياد الصحفي بتسديدة منخفضة مستغلًا ارتباك الهلال خلال ركلة ركنية بعد عشر دقائق.

وتعادل أصحاب الضيافة قبل انتهاء الشوط الأول بعد خطأ من الحارس فواز القرني حين اصطدمت الكرة بساقه ودخلت الشباك بعد تمريرة أندريه كاريو العرضية.

وكثف الهلال، بطل آسيا مرتين آخرهما عام 2000، هجماته حتى تقدم سالم الدوسري بضربة رأس متقنة في بداية الشوط الثاني.

وحسم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو التأهل بإضافة الهدف الثالث بتسديدة قوية باغتت القرني قبل 12 دقيقة على النهاية.