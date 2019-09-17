موعد مباراتي الهلال والسد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا (صورة)

تأهل الهلال السعودي للدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 3-1 على منافسه المحلي الاتحاد، اليوم الثلاثاء.

وضرب الهلال موعدًا مع السد القطري، آخر فائز عربي باللقب العام 2011، بعد أن أطاح بالنصر السعودي من دور الثمانية، أمس الاثنين.

ويواجه السد نظيره الهلال في مباراة الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر المقبل، فيما ستكون مباراة الإياب على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر.

وكان الاتحاد، الذي تعادل على ملعبه دون أهداف في لقاء الذهاب، البادئ بالتسجيل مبكرًا عبر المدافع زياد الصحفي بتسديدة منخفضة مستغلًا ارتباك الهلال خلال ركلة ركنية بعد 10 دقائق.

وتعادل أصحاب الضيافة قبل انتهاء الشوط الأول بعد خطأ من الحارس فواز القرني حين اصطدمت الكرة في ساقه ودخلت الشباك بعد تمريرة أندريه كاريو العرضية.

وكثف الهلال، بطل آسيا مرتين آخرهما العام 2000، هجماته حتى تقدم سالم الدوسري بضربة رأس متقنة في بداية الشوط الثاني.

وحسم الايطالي سيباستيان جيوفينكو التأهل بإضافة الهدف الثالث بتسديدة قوية باغتت القرني قبل 12 دقيقة على النهاية.