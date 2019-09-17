أهداف مباراة الهلال والاتحاد.. 3-1 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل زياد الصحفي الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره الهلال، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود، في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

هدف ⚽️ زياد الصحفي يستغل الدربكة الدفاعية ويخطف الأسبقية للعميد! الهلال 0 الاتحاد 1#ACL2019 pic.twitter.com/oqi8kLgosa — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 17, 2019

وفي الدقيقة 44 يسجل كاريلو التعادل للهلال.

هدف ⚽️ الزعيم يصر على التعديل قبل نهاية الشوط ويفعلها! الهلال 1 الاتحاد 1#ACL2019 pic.twitter.com/wzf3mEDKy3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 17, 2019

وفي الدقيقة 48 يسجل سالم الدوسري الثاني للزعيم.

وفي الدقيقة 78 يسجل الإيطالي جيوفينكو الثالث للزعيم.

وتبدو الاحتمالات مفتوحة أمام مواجهة قوية ومثيرة بين عملاقي الكرة السعودية لحسم تذكرة التأهل لدور الأربعة بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.

تقابل الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عام 2001 ولعبا مباراة واحدة في العاصمة الإيرانية طهران وفاز الاتحاد بثنائية دون رد، وهي المرة الوحيدة التي تقابل فيها الفريقان بدوري الأبطال قبل النسخة الحالية.

وصعد الهلال لربع النهائي في هذه النسخة بعد التأهل عن المجموعة الثالثة بالفوز ذهابًا وإيابًا على العين الإماراتي، وفاز على الاستقلال الإيراني، وخسر خارج أرضه، وفاز على الدحيل القطري وتعادلا في مباراة الإياب، ثم أطاح الهلال في دور الستة عشر بعقبة الأهلي السعودي بالفوز ذهابًا بنتيجة 4-2 والخسارة إيابًا بهدف نظيف.

ولعب الهلال في البطولة 9 مباريات حتى الآن فاز في 5 مواجهات وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وسجل الزعيم 14 هدفًا واستقبل 8 أهداف ويبقى هداف الفريق في دوري الأبطال النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز برصيد 7 أهداف.

وصعد الاتحاد عبر المجموعة الثانية بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على الريان القطري، والخسارة أمام الوحدة الإماراتي والتعادل بالسعودية والفوز على لوكوموتيف طشقند في أوزبكستان، والتعادل بالسعودية ثم فاز الفريق ذهابًا وإيابًا على ذوب آهن الإيراني في دور الستة عشر.

ولعب الاتحاد في البطولة 9 مباريات حتى الآن فاز في 5 مواجهات وتعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة، وسجل العميد 19 هدفًا واهتزت شباكه 13 مرة، وهداف الفريق بدوري الأبطال هو البرازيلي رومارينهو برصيد 5 أهداف.