القنوات الناقلة لمباراة السد ضد النصر اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه فريق السد القطري نظيره النصر السعودي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب ”جاسم بن حمد“، ضمن منافسات الإياب لربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة السد القطري والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة السد القطري والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا، في تمام الـ 17.45 بتوقيت القاهرة، الـ18.45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15.45 بتوقيت غرينتش.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورت إتش دي 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي، والكأس 3 HD، بتعليق أحمد الطيب، كما أن المباراة منقولة عبر قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب ببث مباشر داخل السعودية فقط.

ويكفى النصر الخروج بنتيجة التعادل لحسم تأهله للدور نصف النهائى، فيما يحتاج الفريق صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز بهدف دون رد، لانتزاع بطاقة الصعود للمربع الذهبي.

وكان النصر السعودي حقق فوزًا صعبًا على السد القطري بملعب ”الملك فهد“ الدولى، في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف، إذ تقدم علي أسد الله للسد في الدقيقة الـ21 بخطأ من عوض خميس، ثم تعادل عبد الرحمن الدوسري في الدقيقة الـ44، وأضاف جوليانو الهدف الثاني لصالح النصر السعودي في الدقيقة الـ 72 من زمن المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مجموع مباراتي النصر والسد مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي التي تجمع بين الثنائي السعودي ”اتحاد جدة، الهلال“.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع النصر السعودي في مباراة اليوم بسبب تعرضه لإصابة في المباراة أمام الشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين إلا أن صحيفة ”الرياضية“ السعودية، كشفت أن الإصابة لن تعيقه عن المشاركة في مواجهة اليوم.

وخاض النصر مشوارًا قويًّا في دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي، بدأه بالحصول على المركز الثاني للمجموعة الأولى في دور المجموعات برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين خلف ذوب آهن أصفهان الإيراني.

وحقق النصر 3 انتصارات في مرحلة المجموعات بالإضافة إلى تعادل وحيد، فيما خسر مباراتين، وسجل لاعبوه 11 هدفًا وأهتزت شباكه بـ7 أهداف.

وفي الدور ثمن النهائي، نجح الفريق السعودي في عبور الوحدة الإماراتي بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين، إذ تعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما، ثم فاز النصر في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.