حقيقة إمكانية فقدان الإمارات مقعدًا مؤهِلًا مباشرة لدوري أبطال آسيا

أشارت تقارير صحفية إماراتية إلى أن أندية الإمارات قد تفقد مقعدًا مباشرًا في دوري أبطال آسيا بناء على التوزيع الجديد للبطولات المحلية في القارة لنسختي 2021 و2022 بسبب تواضع نتائج الأندية المشاركة في البطولة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية إن اجتماعات للمكتب التنفيذي ولجان الاتحاد الآسيوي، خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، سيتم خلالها اعتماد توزيع مقاعد المشاركة في دوري أبطال آسيا لـنسختي 2021 و2022 بناء على التصنيف الأخير للدوريات المحترفة بالقارة.

ووضعت النقاط الحالية في التصنيف الدوري الإماراتي في الترتيب الرابع على مستوى آسيا، بعدما كان متصدرًا للترتيب طيلة عام ونصف عام بعد نجاح الأهلي والعين في بلوغ نهائي البطولة عامي 2015 و2016.

ويملك الدوري الإماراتي حاليًا 62.924 نقطة، على ضوء نتائج مشاركة الأندية في آخر أربع سنوات، وتحديدًا في نسخ 2016 و2017 و2018 و2019 التي شهدت تراجعها وخروجها من الأدوار المبكرة للأندية الإماراتية.

وأضافت الصحيفة ذاتها أنه ”بحسب التغييرات التي جرت على آلية نظام توزيع مقاعد دوري الأبطال، أصبح الاتحاد الآسيوي، يوزع المقاعد دون تغيير لعامين متتاليين، على أن تقوم لجنة المسابقات باحتساب التقييم بالنقاط في السنة التي تسبق التغيير، وهو ما يعني احتساب مقاعد نسختي 2021 و2022، عقب ختام نسخة 2019 الحالية“.

وكان الدوري الإماراتي، وقت احتساب التقييم وتوزيع مقاعد أندية دوري الأبطال، متصدرًا للترتيب في 2018، وبالتالي احتسبت مشاركة أنديته في 2019 و2020، كما هي دون تغيير، بواقع 3 مقاعد مباشرة، ونصف مقعد في الدور التمهيدي، بينما وفق التصنيف الحالي، تراجع الدوري الإماراتي ليحل السابع على آسيا، والرابع على منطقة الغرب.

وبناء على ذلك أصبح يستحق فقط مقعدين مباشرين، ومقعدين في الدور التمهيدي. ووفق الآلية الآسيوية التي سيتم تطبيقها، يشارك بطل الدوري وبطل كأس رئيس الدولة مباشرة في دوري الأبطال في 2021 و2022، بينما يشارك الوصيف وصاحب الترتيب الثالث، في الدور التمهيدي، وبالتالي فإن نسخة 2020 هي الأخيرة أمام أندية الإمارات للمشاركة في البطولة بالمقاعد الكاملة (3 مباشرة ونصف مقعد في التصفيات).

وحصلت الأندية الإماراتية من مشاركاتها في نسخة 2019 على 7.300 نقطة فقط، مقابل 73.752 نقطة للأندية السعودية التي جاءت في الترتيب السادس قاريًا، والثالث على غرب آسيا، وتحتاج أندية الإمارات إلى المنافسة، من أجل بلوغ قبل نهائي النسخة المقبلة، على أقل تقدير للتقدم في التصنيف، من أجل تعديل الوضع والعودة إلى نظام المقاعد الثلاثة، بالإضافة إلى مقعد واحد في الدور التمهيدي عامي 2022و2023.