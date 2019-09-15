مباراة النصر ضد السد.. فيتوريا يكشف موقف عبدالرزاق حمدالله

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي، أن مباراة السد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بمثابة تحدٍ حقيقي، أمام فريقه خاصة أن المباراة على أرض الفريق القطري ووسط جماهيره.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”ستكون المباراة صعبة بالتأكيد، لأننا سنواجه خصمًا قويًا وجيدًا“.

وأضاف ”رغم امتلاكنا الأفضلية بعد مباراة الذهاب التي حققنا خلالها الفوز (2/1)، لكن المباراة بالتأكيد ستكون قوية لأن السد سيدافع عن حظوظه، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا في هذا اللقاء حتى نتأهل للدور نصف النهائي“.

وتابع المدرب البرتغالي ”تحضرنا بالصورة اللازمة والمناسبة لمواجهة بهذه القوة، ونتمنى أن ننجح في إظهار قدراتنا ونعود ببطاقة التأهل“.

وأكد فيتوريا جاهزية مهاجمه عبدالرزاق حمدالله، وقال: ”نعم، اللاعب جاهز للمشاركة، والفريق بصورة عامة مستعد، جئنا من أجل تسجيل أهداف وتحقيق الفوز والدفاع عن حظوظنا، دون النظر لمباراة الذهاب، سنلعب بكل قوة لتسجيل أكبر عدد من الأهداف“.

ومنذ مشاركته في الجولة الأولى، لم يلعب عبدالرزاق حمدالله سوى أمس أمام الشباب في التعادل السلبي في الدوري السعودي

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة النصر والسد غدًا الاثنين، الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة، 17:45 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 1.