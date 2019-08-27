التعادل السلبي يحسم مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا

عاد الهلال إلى قواعده بالتعادل دون أهداف مع الاتحاد في جدة في مواجهة سعودية خالصة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وكان الهلال الفريق الأفضل طيلة المباراة التي أقيمت وسط جماهير ضخمة في إستاد الجوهرة المشعة، وصنع الفرص الأخطر، لكنه لم يستطع ترجمة تفوقه إلى أهداف.

وطالب لاعبو الهلال باحتساب ركلتي جزاء في الدقائق الأخيرة، وسيكون المرشح الأقوى للتأهل إلى الدور قبل النهائي عندما يلتقي الفريقان في لقاء الإياب بإستاد جامعة الملك سعود في الرياض يوم 17 سبتمبر أيلول.

ويلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع النصر بطل السعودية أو السد القطري، ويدخل الفريق السعودي مباراة الإياب في الدوحة من أجل الدفاع عن تقدمه 2-1 في لقاء الذهاب في الرياض أمس الإثنين.