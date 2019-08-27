تشكيلة مباراة الاتحاد ضد الهلال الرسمية في دوري أبطال آسيا

أعلن مدربا الاتحاد والهلال التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة الهلال كالآتي:

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني – هيو جانغ – عبدالله الحافظ – على البليهي

كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري

كاريلو – غوميز – جيوفينكو

???? ???? القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الاتحاد"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٩م#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/WSSxnxrJUN — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 27, 2019

فيما جاءت تشكيلة الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: حمدان الشمراني – زياد الصحفي – عبدالمحسن فلاته – سعود عبدالحميد.

خط الوسط: إيميليانو فيشيو – عبدالإله المالكي – خالد السميري.

خط الهجوم: لويس خيمينيز – رومارينيو – كارلوس فيلانويفا.

ويعد اللقاء بمثابة صدام كروي سعودي بين العملاقين اتحاد جدة والهلال، في مواجهة خارج التوقعات ومنافسة شرسة على بطاقة المربع الذهبي.

يشهد التاريخ على مواجهات عديدة بين عملاقي الكرة السعودية الاتحاد والهلال في عدة بطولات، ولكن آخرها كان يوم 21 فبراير الماضي وفاز الهلال على ملعب الجوهرة المشعة بهدفين دون رد ببطولة الدوري.

وكان آخر فوز قد حققه الاتحاد على حساب الهلال يوم 28 أكتوبر 2016 بثنائية دون رد.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بنسخة 2011 في دور الستة عشر وفاز الاتحاد بنتيجة 3-1.

وحقق فريق الاتحاد السعودي لقب دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005 بجانب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1999، وحقق فريق الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا عامي 1992 و2000، وحصد كأس الكؤوس الآسيوية عامي 1997 و2002، وأيضًا فاز بلقب السوبر الآسيوي عام 1997 و2000.