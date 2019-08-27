أبرزها قمة الاتحاد والهلال الآسيوية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا إذ يلتقي الاتحاد والهلال في قمة سعودية آسيوية.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الـ 27 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:
دوري أبطال آسيا:
الاتحاد السعودي VS الهلال السعودي، الساعة الـ20:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.
شنغهاي سيبغ الصيني VS اوراوا ريد دياموندز الياباني، الساعة الـ 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.
دوري أبطال أوروبا:
سرفينا زفيزدا الصربي VS يونغ بويز السويسري، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2 .
كراسنودار الروسي VS أولمبياكوس اليوناني، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3 .
روزنبورغ النرويجي VS دينامو زغرب الكرواتي ، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4 .
الدوري الفرنسي:
مونبلييه VS أولمبيك ليون، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6 .
كأس محمد السادس للأندية الأبطال:
شباب قسنطينة الجزائري VS المحرق البحريني، الساعة الـ 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.